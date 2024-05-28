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ViuTV 2024節目發布會丨黃心美回巢ViuTV無懼負評　以10字霸氣護黃心穎

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

藝人黃心美昨日（5月27日）出席《ViuTV年中無休2024節目發布會》，相隔6年再度回巢，對其而言甚有意義。

她接受傳媒訪問談到今次選擇回巢，全因當時爸爸剛去世，想重拾工作分散負面情緒。

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不怕負評 保護妹妹

提到當年曾被妹妹黃心穎是非連累，連帶工作大受影響，心美指自己都要生活和不覺得會有負面評價，又坦言事前有與心穎溝通，強調表明以後不會再回答任何有關妹妹的事。

心美續指大家也應該要Move on，並再度保護妹妹：「我知佢做錯，但唔想你哋對待佢好似呼吸都錯。」

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與前度冇聯絡  

另外，談到其舊愛馬桂峰與Kayan9896（吳家忻）的戀情，心美直言與對方已沒有聯絡，但仍會送上祝福，又表示自己目前單身，對愛情隨緣。

對於回巢ViuTV，心美亦感到相當興奮，在社交網上載相片，並留言：「時隔6年再返Viu TV拍攝節目對我嚟講別具意義，我一定會狠狠地去享受成個拍攝過程。」

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