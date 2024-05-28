台灣旅遊｜打包「燒味雙拼飯」飛機餐入境台灣　旅客遭重罰5萬港元遭遣返

▲ 攜帶肉類等食物入境台灣，第一次犯罪會被罰20萬元新台幣（約4.8萬港元），第二次違規則罰100萬元新台幣（約24.3萬港元）。

台灣今年首次在中國旅客違規帶入境的豬肉製品中，檢驗出新型非洲豬瘟病毒核酸後，當局一直嚴陣以待。一名印尼籍旅客於上月底，打包飛機提供的「燒味雙拼飯」進入台灣，被當地檢疫犬攔截查，並發現手提行李中有豬肉和雞肉飯盒，即場被重罰20萬元新台幣（約4.8萬港元），惟未能交出罰款遭即時遣返回國。

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台灣政府對防堵非洲豬瘟保安升級，對所有旅客的行李、快遞及郵包進行X光查驗，未經申報攜帶豬肉入境將會重罰。今年4月30日一名印尼籍旅客，由香港乘搭飛機到台灣，途中將飛機餐「燒味雙拼飯」打包帶下機，在辦理入境手續時被機場檢疫犬發現有可疑，即場罰款20萬元新台幣，但因無法當場繳納，直接被當局遣返回國，下次入境需繳清罰款才可放行。

▲ 涉事的印尼遊客因帶「燒味雙併」飛機餐入台而被罰近5萬港幣。（台灣防檢署）

台灣當局稱，飛機或郵輪上的餐點亦屬境外品，因此受檢疫規定限制，含有禽畜肉類和新鮮蔬果的飛機和郵輪食物、火鍋湯底、肉糭、含肉糕餅、泡饃、含肉寵物食品、溫泉蛋、雞皮、燒肉便當，及韓國人蔘、熱狗、血腸等都不准攜帶入境，一旦查獲會依法處罰，第一次犯罪會被罰20萬元新台幣（約4.8萬港元），第二次違規則罰100萬元新台幣（約24.3萬港元）。

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