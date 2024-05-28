時尚速報｜Max Mara副線夥京都兩大工藝廠房　推日本和服絲綢手袋

每個國家都有著代表性的傳統工藝，要流傳下去，還得要配合今天的設計以作改良。多年來，歐美各大的高級時裝品牌都對日本的傳統工藝有著莫大興趣，例如Dior Men的服裝不時會使用日本匠人編織而成的面料。來自意大利的Max Mara亦不敢怠慢，於副線系列Weekend Max Mara的Pasticcino Bag首次滲進日本京都傳統工藝，並演變出全新名為Treasures of Japan手袋系列。

合共推出6個款式的Treasures of Japan系列，可說是代表著日本京都傳統工藝的結晶。手袋由兩個傳統工藝紅合而成。首先開合處用上珠釦，這個人手製造的珠釦來自中森編織工坊（Bottega Nakamori- Kumihimo）。

▲ 面料設計靈感來自1905年紋樣圖案，令人遙想起昔日日本的帝國時代。（$5,990/圖片品牌提供）

這工房創立於1927年，一直專注於製作手編腰帶繩和羽織繫帶。至於袋身瑰麗的絲綢面料，則來自川島織物晟坤（Kawashima Selkon Textile）的歷史典藏，這家京都的面料製造商有181年歷史，救房內擁有大批專業認證工匠，他/她們擅長將傳統工藝與先進技術相結合，編織出用於製作優質和服的腰帶。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在Max Mara的創作團隊帶領下，將Pasticcino Bag換上瑰麗「新衣」，包括霧面金、鐵鏽色與焦糖色調，而每個圖案都訴說著獨特故事，例如淺粉色花卉圖案象徵繁衍與生命；花朵與飛鳥交織成阿拉伯式藤曼花紋等，對於鍾情東洋風的女士，這一次的East Meets West作品值得大家擁有和細味。

產品查詢：2722 9680

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5