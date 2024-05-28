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東張西望何伯｜新何太非第一次做何太？　 聲稱何伯被子女當「提款機」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

何伯被子女當「提款機」？

TVB《東張西望》報道忘年夫婦何伯與「新何太」成為全港熱話，新何太早前突然在其抖音賬戶玩直播，更高調與何伯咀嘴放閃！

現有10萬名成員的Facebook群組「何伯＆何伯老婆關注組」中，有網民分享聲稱是何太於粉絲群內的言論，當中都有「猛料」！

東張西望何伯丨何太開直播疑賺逾萬元課金　豪言可將老公積蓄滾大變50億

東張西望丨新何太：我都冇離開佢

新何太又提到何伯的經濟狀況，「我老公依家窮到窿，你哋個個都知嘛，啱啱上面啲fans先講之后（後）阿何生依家窮到窿都（好）。我都冇離開佢。係啊，都不離不棄，佢咁窮仲可以送啲咩畀我啊，不過佢對我好好啊。係啊，佢好愛惜我就夠啦。」

新何太又指何伯如取回450萬後，就會向她送上兩條金。

何伯、新何太（影片截圖）

東張西望丨何伯被子女當「提款機」？

新何太指何伯子女相當懂得花費何伯的積蓄，她指：「同佢哋來去一次旅行啊，一年一餐都食，我老公萬幾蚊一餐飯錢，所以我老公邊使佢哋養啊。」

她繼續爆料：「啲大姨仔啊，冇錢交保險費5萬蚊，我老公驚畀一個又話佢偏心，又每人都5萬噉樣，我老公信人好好......佢大姨仔排牙啊，做咗11萬幾啊，都係我老公幫佢畀。」

《東張西望》將再播出何伯、新何太的片段。（影片截圖）

東張西望丨何伯新何太再現身《東張》

在昨晚（5月27日）的《東張西望》播出預告，指何伯、新何太再現身節目，指二人無懼網民攻擊下開直播，又有何太「衝口而出」說了一句話。

另外，《東張西望》更指新何太原來並非第一次做何太，不過詳情要今晚才知。

最新影片推介：陳浩民專訪

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