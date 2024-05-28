遊日注意｜日本「食人菌」個案年增2.8倍　醫生：48小時可極速奪命死亡率高達30%

▲ 日本「食人菌」個案 年增2.8倍，醫生：48小時可極速奪命，死亡率高達30%。

【中毒性休克症候群／食人菌／甲型鏈球菌／傳染病／病毒】遊日注意！近期，日本中毒性休克症候群（streptococcal toxic shock syndrome, STSS）病例激增，截至今年5月12日，確診病例更比去年同期增加2.8倍。有醫生指出，專家警告，約3成患者發病後會在48小時內死亡，民眾應保持警惕。

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STSS致死率高達30%

日本國立傳染病研究所（NIID）數據顯示，2023年罹患STSS患者人數初估941人，是1999年開始統計以來的最高數字；截至今年5月12日，STSS確診病例已高達851例，比去年同期高出2.8倍。

中毒性休克綜合症由感染A型甲型鏈球菌所致，主要透過人體接觸或飛沫傳播，一般對年長患者風險較高，但近期因而死亡的50歲以下人士有所增加。

據衞生署資料，鏈球菌中毒性休克綜合症（STSS）早期病徵包括高燒、發冷、頭暈、噁心和嘔吐、嚴重肌肉酸痛、及傷口部位疼痛加劇、出現腫脹和發紅；嚴重症狀包括低血壓、心率過快、呼吸急促，甚至出現器官衰竭的情況。兒童感染時，通常只會出現喉嚨發炎等症狀，但30歲以上成人感染時卻容易引發重症，導致肌肉壞死甚至死亡，致死率達3成至7成。

大部分患者因腳部傷口感染

東京女子醫科大學醫院感染症科教授菊池賢表示，大部分感染個案都是因腳部傷口感染發病，約3成患者發病後會在48小時內死亡。他指，部分患者在感染後，早上腳趾可能會有點腫脹，中午時紅腫部位便會慢慢擴及膝蓋。因此，他建議高齡者應選擇合腳的鞋子，避免因腳部磨傷，而引發感染風險，平常則需保持腳部清潔。

而檢測是否感染亦存在一定的難度，即便到醫療機構就診「也難以做出早期診斷」，目前只能根據症狀進展來做決定，若腳部腫脹並迅速擴散，並出現39℃以上的高燒，則需立即就醫。

6大高危人士

台大兒童醫院感染科主治醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。

他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。而大多數一般患者在感染A型鏈球菌後，如在醫療機構獲得妥善治療，致死率都並不算高。

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注意2部位衛生 降低感染風險

台灣衛福部疾管署副署長曾淑慧曾表示，感染「食肉菌」可能會導致猩紅熱，或引發自體免疫反應造成的風濕熱、風濕性心臟病，或是急性感染後出現腎小球性腎炎、反應性關節炎等繼發性病症。故此，她提醒大眾應注意手部衛生和呼吸道禮節，如咳嗽時應用手掩蓋口鼻，及後應盡快洗手，以降低傳播及感染風險。

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