垃圾徵費｜謝展寰：暫緩基於民情現不宜定下重推時間表　環團批當局將負面反應放大

▲ 謝展寰強調，當局希望暫緩，並非放棄垃圾收費政策。（朱永倫攝）

政府昨（27日）宣布暫緩垃圾徵費，並不設具體實施日期。環境及生態局局長謝展寰今（28日）在電台節目強調，當局希望暫緩，並非放棄垃圾收費政策，未來一年會集中宣傳教育、擴大回收網絡，日後推行必須先符合兩大條件，包括適合的民情，社會足夠成熟接納這個做法，以及計劃設計實行時令市民容易參與；又指現時不適宜定下重推的時間表。

謝展寰解釋，基於民情，社會上絶大部分市民都不贊成在8月1日實施垃圾收費，加上在先行先試階段見到很多問題，如加重前線清潔工人的工作及壓力、指定袋設計上不夠方便等，反映相關法例需要再改善。他指，日後優化計劃後可能會分階段推行，令社會較易接受。

謝展寰又指，不適宜定下重推的時間表，指推行收費不是純粹硬件問題，更多是與民情有關，包括市民的接受情況。從經驗所見，政府需要慢慢宣傳教育，未來會不斷評估社會民情，適當時會重提政策。現階段設定時間表，推行教育及擴大回收網絡來得更加實際。

當局下月1日起將向公屋租戶每月免費派發20個指定垃圾袋，為期半年。謝展寰指，希望鼓勵住戶嘗試在1個月內了解20個指定袋是否足夠，若不足夠便要另購垃圾袋；又稱讓市民實踐及教育分類回收，較「斬件式」推行更好。未來環保署的綠展隊，亦會聯同區議員及關愛隊等，推行宣傳教育，相信可提升參與度。

環團：政府將負面反應放大

綠惜地球總幹事劉祉鋒批評，政府暫緩垃圾徵費欠缺「兩心一力」，即欠缺信心及決心去推行，及欠缺執行能力。他續指，「先行先試」的短短兩月，部分試點垃圾量已減少一至兩成，應藉此好勢頭，先在政府處所及辦公室開始，再解決其他細節困難。

對於大部分民情均反對推行，劉祉鋒指，不少機構向他表示已經準備就緒，亦有中產人士向他反映，即使計劃實施，每個月可能只需多付約50元，是十分「濕碎」。他質疑，政府將計劃不好的、負面的反應放大，好方面的回應則無提出來。

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