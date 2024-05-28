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見家長｜見家長被嘲剋夫+家境窮被分手 港女患上「見家長恐懼症」儲滿恐怖經歷

家事百科

發布時間： 2 小時前

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《香港愛情故事》劇照

這對小情人已交往了兩年，感情趨於穩定，已到達見雙方家長的階段。

男士順利過關，女生的父母都對他讚不絕口，稱讚他為人老實，對長者有禮貌，對他們的女兒寵愛有加，兼且有耐性、有上進心。到男生開腔要求了：「喂，我阿媽想見你！」

大部分女生對於男生這個請求都會欣喜至極，因為見得家長，就證明男生重視她，視她為可以結婚的對象。事實上，曾有不少男女分手的原因，正是跟見家長這事情有關。有女生哭訴：「我同佢拍拖咁耐，佢從來無帶我見佢家人㗎，即係從來都無承認過我啦！」

可是，這位男生的女友卻支支吾吾拒絕了見他的媽媽，何解？

終於和盤托出，是因為她內心恐懼！在她的記憶系統裏，儲滿了太多見家長的恐怖經歷。

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唸中學時，她第一次拍拖。男友把她帶回家，她隱約聽見他的媽媽在背後說：「阿仔，點解你帶隻馬騮乾返嚟？」當時少女的她僅有四十三公斤。

唸大學時，她跟一位大學同學拍拖，料不到男友的家人會極之迷信：「阿仔，你女友個鼻有個結，剋夫㗎！」

第三個男友是工作時認識的，他的媽媽當年語中帶刺的說話，至今在腦子裏仍嗡嗡作響：「呢個女仔好就好，就係窮啲囉！」

她自嘲地說自己是患了「見家長恐懼症」，心底其實是恐懼見了家長，男友又會跑了。

在男友的催促之下，她還是跟男友的媽媽見了面，她全程是緊張得雙頰僵硬。回到家她急不及待問男友：「你媽媽怎樣說？」男友故作玄虛：「你想聽真心話嗎……我阿媽話好喜歡你！」

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撰文 : 鄧藹霖

家庭教育 夫妻之道 結婚 分手

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