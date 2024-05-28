逾期居留｜未婚妻涉虛報學歷續還押6.19再訊　李龍基庭外表示「無乜心情」

▲ 李龍基到庭旁聽後未有接受訪問，表示「無乜心情」。（梁錦麟攝）

73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞，涉申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，被控使用虛假文書及違反逗留條件等7罪，今（28日）於沙田裁判法院再提堂。辯方透露將與控方進行認罪協商，裁判官將案件押後至6月19日再訊，其間王青霞繼續還押。李龍基到庭旁聽後表示案件已進入司法程序，不便接受訪問，「無乜心情」。

被告王青霞（36歲），今被解往法院犯人欄應訊，王身穿粉色上衣，米白色外套。李龍基今早則身穿白色上衣，手拎粉紅色外套急步走入法院，未有接受訪問。李於散庭表示案件已進入司法程序，不便接受訪問，「無乜心情」，又指現時正趕往律師樓。

控方今於庭上表示，已準備讓被告答辯，辯方則表示將與控方進行認罪協商，要求押後案件3周，另表示未有保釋申請。裁判官聽罷陳詞後，將案件押後至6月19日再訊，其間被告續還押。

王被控為取得入境證而作出虛假陳述罪、使用虛假文書罪、管有虛假文書罪、2項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共7罪。控罪書顯示，被告持雙程證來港。

首項違反逗留條件罪指，被告原獲准逗留至2020年2月9日，但在2023年3月26日仍留在港；次罪指被告原獲准逗留至2023年4月24日，但在2024年2月17日仍留在港，被告另被控於同日在香港管有3份看似由Pacific States Aviation發出名為WANG QING XIA的的畢業證書的副本。

被告另被控於2023年3月26日，在離境時向入境事務主任訛稱自己在同年3月26日的前幾天從內地經港珠澳大橋管制站入境香港。

其餘控罪指，被告在2019年10月23日或該日前在香港，在申請入境證時訛稱在萊頓大學獲頒工程學碩士學位；並於上述日子使用3份名為WANG QING XIA的Pacific States Aviation的畢業證書的副本，意圖誘使入境事務主任接受該虛假文書；以及於2022年10月至2023年1月的某些日子在香港，身為一個違反逗留期限下留在香港的人，接受有薪或無薪的僱傭工作，即被告在柯士甸學校接受職員的僱傭工作。

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記者：梁錦麟