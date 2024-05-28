李施嬅首以普通話演舞台劇　「胡說八道會」飛去撐場全力支持

▲ 李施嬅獲得一班好姊妹撐場。

藝人李施嬅參演的內地舞台劇《向延安》正式於上海公演，由於今次是全普通話上陣，所以施嬅為此也花了很多心機時間練習，希望能呈現最佳狀態，故她亦壓力甚大。

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「胡說八道會」飛去撐場

幸好首場演出獲得「胡說八道會」好姊妹胡定欣﹑姚子羚、黃智雯﹑胡蓓蔚和趙希洛特意飛到上海撐場，相信為施嬅打下「強心針」，演出更加放心。

而且，一班「胡說八道會」好姊妹更非常好笑，眾人與施嬅的人形紙牌送吻，最好笑是子羚最尾更抱走人形紙牌，認真搞鬼。

難得去到上海除了支持好姊妹外，當然趁機吃盡不同美食，定欣亦在社交網分享多張美食照，見其吃得十分滋味，此趟旅程果然愉快。

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