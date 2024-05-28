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產後抑鬱｜全球首款產後抑鬱症口服藥面世 病人服藥數天已改善：像剛睡醒

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

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全球首款產後抑鬱症口服藥面世 病人服藥數天已改善：像剛睡醒

【產後抑鬱/藥物/全球首款/藥廠/口服藥/懷孕/產前產後】產後抑鬱新治療方法！由美國藥廠研發的全球第一款治療產後抑鬱症的口服藥物Zurzuvae，早前獲美國批准生產，經過生產後日前已開始於當地醫療機構使用，有個別病人服藥後第4天情緒已改善，醫生表示將密切注意藥效持續性。

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綜合外媒報道，該款口服藥「Zurzuvae」由美國兩間製藥公司Sage Therapeutics及Biogen共同研發，去年8月成為首款獲批准用以治療，獲美國食品和藥物管理局（FDA）批准用於治療產後抑鬱症的口服藥。「Zurzuvae」早前經過一段時間生產後，近日正式推出美國市場，目前已有醫生處方給有需要病人。

目前美國當地已開始處方「Zurzuvae」給病人服用，而個別病人服藥後數天，情況已明顯改善。首批服用新藥病例中，有患者表示服藥後第4日情緒已有明顯改善，感覺如同「剛睡醒」一般。

全球第一款治療產後抑鬱症的口服藥物Zurzuvae面世。（網上圖片）

副作用較過往治療方法輕微

據悉，「Zurzuvae」中關鍵成分「祖拉諾酮（Zuranolone）」，是一種針對神經系統的調節劑，可重新平衡神經元網絡、重置局部大腦功能消除抑鬱，因此病人會出現如夢初醒的感覺。

相比過去只靠靜脈沖射治療產後抑鬱，除了要連續注射60小時，且會出現過度鎮靜、導致病人可能出現暫時失去意識等副作用，新藥副作用則為渴睡、頭暈及尿道感染等，副作用相對較為輕微。醫生表示之後他們將會密切留意藥效持續性。

精神科專科醫生拆解「產後抑鬱症」

精神科專科醫生何美怡醫生曾表示，「產後抑鬱症」其實可分為3種病症，第一種是「Baby Blues」，往往是產後數小時或數天內發生的情緒不穩，症狀大多數於短時間內消失；第二種是「Postnatal Depression」，皆可於男、女性身上出現，普遍在產後至一年內發生；第三種是最嚴重及最少見的「Postpartum Psychosis」，患者會出現思覺失調症狀，大多於產後一個月內發生。

「愛丁堡產後憂鬱量表」評測產後抑鬱風險

何醫生指出，「愛丁堡產後憂鬱量表」（EPDS）是一套普及而有效的評估工具，有助產後婦女及早識別患上產後抑鬱症的風險，以便給予適切治療及支援。

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何醫生提醒，得到上述分數不一定代表已患病，需視乎這些症狀如何影響生活、影響照顧小朋友、影響與家人相處等，而且評測量表的問題不一定囊括所有症狀，仍需交由醫生作進一步評估及判斷。

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