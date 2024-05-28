澳門攻略︱船票2人同行大特價 $270起噴射飛航即日來回
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發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【澳門／好去處／港珠澳／金巴／交通／優惠】澳門旅遊喜訊，噴射飛航宣布，推出2人同行特價優惠，即日來回普通位船票$270/人。
噴射飛航表示，為慶祝香港回歸27周年，推出270元港澳即日來回船票優惠，行程日期即日起至今年7月5日。
澳門優惠適用航線
- 香港（上環）—澳門（外港）
- 香港（九龍）—澳門（外港）
- 香港（上環）—澳門（氹仔）
- 香港（九龍）—澳門（氹仔）
市民旅客倘2人或以上同行，可透過噴射飛航官網享船票優惠，名額先到先得，倘選購夜航船票，每張須另加27元。
優惠條款細則
- 必須2人或以上同行，船票出發時間須相同
- 普通位適用，須視乎供應情況
- 船票限登記乘客使用，會列印身份證姓名，入閘時須核對
- 如有爭議，噴射飛航保留決定權
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