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買樓上車｜港男去年買樓花後樓價大跌自爆慘況　網民分析1現象樓價有望逆轉

家事百科

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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一名港男透露因同事去年買「樓花」後，遇上樓價跌而「成個人落晒形」。

【買樓/上車/入市時機/買樓時機/美國減息/樓市/樓花】不少人終其一生便是為買得一安樂窩，但甚麼時候才是最佳入市時機？也是一個大難題。一名港男分享，他的同事去年買樓成功以為「賺到」，怎知遇上樓價下跌及要繳付高昂管理費，憂心忡忡下「成個人落晒形」，希望求方法安慰對方。此帖文引起網友議論紛紛，有人分析美國今年一行動，有望令樓價上升。

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堅決買下「樓花」遇上跌市

港男日前以「真人真事：同事上年買左樓」為題，在「香港討論區」網上論壇發文。樓主指出一位同事早已密謀買樓，但樓主認為還不是適當時機，於是勸喻他「睇定啲」。可惜對方事在必行，最後更買下了「樓花」，

又話自住唔怕。

港男去年買「樓花」後遇上樓價跌，感到非常後悔。（《 香港愛情故事》劇照。）

最近，樓主透露開始聽到該名同事大呻後悔。因為現在樓市下跌，已令對方「輸咗價供樓」，雖然該同事成功在銀行做到按揭，但是現在每個月要月供數千元的管理費，令對方感到沉重的經濟壓力。樓主更指出，見到同事因為層樓而變得非常憔悴，希望找到方法安慰對方。

網民分析1個原因樓價有望上升

對於樓主同事的遭遇，不少網友為其感到可惜，「甘（咁）就一世」，點擊圖片即睇網民意見：

點擊圖片放大
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也有網友提出見解，希望可以安撫到事主，「有能力點解唔買？正常人買兩，三間，無文化窮X住一世公屋。」；有人更對未來樓主作出分析，

可以同佢講，近期樓市開始逆轉，『yoho 加價』（元朗一樓盤最近某些單位售價上調）、『HSI升返，3個月後反影樓市』、『美國今年減息』。

回應被質疑「作故仔」

不過，有人見到太多同類型的帖文，所以質疑樓主「吹水」，「討論區真多故仔聽。」、「管理費幾千乜野樓豪它（宅）」。對此，樓主再重申事件真實性，「好好笑，真人真事，冇眼紅佢，正如$500買騰訊，而家跌到三百幾，會眼紅？」

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