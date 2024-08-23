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藥物百科︱食避孕藥可致腦血栓？　藥劑師拆解事前避孕藥2大風險籲7類人不宜服用

食用安全

撰文： 張沛

發布時間： 2 小時前

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食避孕藥可致腦血栓？藥劑師拆解事前避孕藥2大風險，7類人不宜服用。

【事前避孕藥/腦血栓/靜脈栓塞/乳癌/風險/成分/副作用】女士們在服用事前避孕藥之前，記得要先諮詢專業人士意見！早前，台灣一名女子在服用事前避孕藥治療卵巢多囊症8個月後，持續出現劇烈頭痛，最終確診腦部靜脈血栓險喪命。本報就此個案查詢屈臣氏總藥劑師盧子揚，藥師指出，服用事前避孕藥確實存在相關風險。

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2種成分增加患上靜脈栓塞風險

盧子揚表示，一般情況下，服用事前避孕藥並不會直接導致腦血栓；但透過當中雌激素（例如乙炔雌二醇 Ethinyl Estradiol）和黃體酮（例如DRSP Drospirenone）兩種成份，提高了血液凝結的機會，從而增加患上靜脈栓塞，即血栓阻塞了靜脈的風險。研究顯示，服用事前避孕藥會增加患上靜脈栓塞的風險高達三倍。

以上風險數字看來確實嚇人，但在實際數據上並不算常見。根據研究數據，本港每年每10萬人約有19.9人會患上靜脈栓塞，即使風險提高了3倍，實際數字上還是不足0.1%。

此外，服用事前避孕藥還會輕微增加患上乳癌的風險。藥師强調，不常見並不代表不可能，因此在服用事前避孕藥前，仍建議先諮詢醫生或藥劑師意見。

7類人不宜服用

在服用事前避孕藥副作用方面，盧子揚指出，常見的副作用包括：體重增加、頭痛、噁心、乳房脹痛、水腫及情緒發生變化等。其中，頭痛、噁心和乳房脹痛等情況，一般會在服用事前避孕藥後一個月內慢慢消失。

另根據衛生署資料，以下7類人士不建議服用事前避孕藥：

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而即使沒有以上情況，藥師建議，服用事前避孕藥前仍要先諮詢醫生或藥劑師意見。

最後，盧子揚提醒準備服用事前避孕藥的女士，先諮詢醫生或藥劑師意見；或正在服用避孕藥的女士，請嚴格遵從醫生建議或處方的治療時間及劑量服用藥物，留意即使嚴格遵從了醫生建議或處方的治療時間及劑量服用藥物，也不代表100%不會懷孕。如果在服用期間有以下情況，就要盡快諮詢醫生意見:

  • 漏服或誤服；
  • 在未來的一或兩個月內，會接受手術或需長時間臥床休息；
  • 需同時服用其他藥物，尤其是抗生素、鎮靜劑或解痙藥等 (部分藥物可能會影響口服避孕藥的功效，增加意外懷孕的機會)；
  • 嘔吐或肚瀉超過二十四小時；
  • 在服食非荷爾蒙藥丸或停服口服避孕丸一週後依然沒有月經；
  • 新確診的內外科疾病，例如：三高(高血壓、高膽固醇、高血糖或糖尿病)、心臟病、中風、癌症或血栓塞等等。

屈臣氏總藥劑師盧子揚。

參考文獻：

Drug Office (2023). Oral Contraceptives. Oral Contraceptives. Access date: 18/5/2024.

Lee, L. H., Gallus, A., Jindal, R., Wang, C., & Wu, C. C. (2017). Incidence of Venous Thromboembolism in Asian Populations: A Systematic Review. Thrombosis and haemostasis, 117(12), 2243–2260.

Lidegaard, Ø., Løkkegaard, E., Svendsen, A. L., & Agger, C. (2009). Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. BMJ (Clinical research ed.), 339, b2890.

Lo Faro, V., Johansson, T., & Johansson, Å. (2024). The risk of venous thromboembolism in oral contraceptive users: the role of genetic factors-a prospective cohort study of 240,000 women in the UK Biobank. American journal of obstetrics and gynecology, 230(3), 360.e1–360.e13.

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撰文 : 盧子揚 屈臣氏總藥劑師

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