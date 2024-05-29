劇烈運動　易誘發心臟病　醫生：賽前心臟篩查更安心

近年大家對「運動有益心臟健康」的意識提高，經常抽時間運動強心，但很多時候也會聽到市民在健身房、馬拉松比賽或球賽時因突發性心臟病而猝死的悲劇。心臟科專科麥耀光醫生表示，運動猝死成因大多與心臟病有關，當中除先天性或結構性心臟病外，35歲以上人士猝死主因普遍是由隱性冠心病引起。由於冠心病病徵一般並不明顯，故提醒市民進行長跑或比賽性運動期間，若感到心跳特別快並出現胸悶、不尋常的心跳、氣促或頭暈等症狀，應立即停止運動，並要盡快求醫。

不少研究也指出，恒常運動能有效降低心血管疾病的風險及死亡率，不過如果運動過於劇烈或屬於比賽性質，過程中產生的心臟壓力可能導致突發性血栓，或增加隱性心臟病發的風險。麥醫生指出，根據統計顯示，運動結束後的一小時內，心臟猝死的機率大約是百萬分之5至於10%，即每10萬人次就有一位可能發生猝死事件，情況並不罕見，所以建議運動新手應該量力而為。如果市民對自己的身體狀況有所懷疑，或本身是中年人士、有抽煙習慣、患有三高及有家族病史等高危因素，進行高強度比賽性運動如馬拉松之前，應該做一次詳細的心臟檢查和評估，做好風險管理，並安排充足時間進行循序漸進式的訓練，以提升個人體能，減低運動時出現心臟猝死的情況。現時主要的心臟檢查方法有運動心電圖、心臟超聲波及心臟電腦掃描等。

▲ 麥醫生指出，若本身是中年人士、抽煙、患有三高及有家族病史等高危因素，進行高強度比賽性運動前，應該做一次詳細的心臟檢查和評估，做好風險管理。

35歲以上猝死 多由隱性冠心病引起

麥醫生指出解釋說，35歲以上的人心臟猝死大多由隱性冠心病引起。「一般而言，高血壓、高血糖和高膽固醇，以及有吸煙習慣都會增加患上冠心病的風險。而當體內壞膽固醇含量過高時，它會積聚在血管內壁形成粥樣斑塊，若加上患者還進行劇烈運動，便有可能引發心臟病發。」

▲ 當體內壞膽固醇含量過高時，它會積聚在血管內壁形成粥樣斑塊，若患者進行劇烈運動，便有可能引發心臟病發。

事實上，心血管疾病與膽固醇關係密切，要減低心臟病發或運動猝死的風險，必須嚴格控制體內的壞膽固醇。麥耀光醫生指出，根據國際指引建議，對於中至高風險的患者，理想的膽固醇水平應以愈低愈好為原則，部分高危人士甚至需要將壞膽固醇降低50%或更多，才能有效減低心血管疾病的風險。麥醫生指出補充指，由於約有70%的膽固醇是由肝臟合成的，只有30%是由食物攝取的，所以僅靠控制飲食、避免攝取高膽固醇食物，以及持續運動來維持理想體重和肌肉量是難以達到目標的，一般建議配合藥物治療。「目前最常用的一線降膽固醇藥物是他汀類（Statin）藥物，它可以通過抑制肝臟製造膽固醇來降低膽固醇水平，並有助於穩定血管內的粥樣斑塊，減少其破裂引起急性心肌梗塞的風險。然而，若屬遺傳性高膽固醇的病人，壞膽固醇通常比正常人高出兩至三倍，或需要使用新一代膽固醇注射劑以達至目標水平，詳情可向醫生查詢。」

最後，麥醫生指出重申，提升個人體能水平可以直接減少心臟血管疾病的發生率，延長壽命。「運動是保持身體健康的良藥。只要在參與運動或比賽之前進行心血管篩查，就能有效減少運動猝死的風險。此外，透過有系統的運動訓練，亦能提升個人的體適能水平，是減少心臟血管疾病和整體死亡率、延長壽命的最終目標，市民毋須過分擔心。」

▲ 心臟科專科麥耀光醫生

（特約）