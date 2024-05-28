美食優惠 ｜「御・家上海」分店6月7日登錄The LOHAS康城　首三天惠顧可獲贈小籠包/煙燻脆皮雞

▲ 「御・家上海」康城分店誠意推出多重限時禮遇。

淮揚菜被譽為中國四大菜系之一，「御・家上海」致力為客人獻上正宗地道的淮揚美饌。「御・家上海」為品牌「家上海」的延伸，繼去年進駐大圍圍方後，今年再下一城，將於2024年6月7日於將軍澳The LOHAS 康城開設另一分店。

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限時優惠分享開張之喜

為慶祝新店開幕，「御・家上海」康城分店誠意推出多重限時禮遇，於開幕首三天，即6月7至9日期間，凡堂食惠顧任何食品，兩位可免費獲贈金牌小籠包一客（六件），四位或以上可獲贈上海煙燻脆皮雞（半隻）；另惠顧任何套餐可免茶芥收費（下午茶套餐除外）。

此外，於午市堂食消費每滿$300可獲贈$100現金券乙張，滿$600可獲兩張；晚市堂食消費每滿$400則可獲贈$100現金券乙張，滿$800可獲兩張，留待下次用餐時使用。若想把佳餚帶回家，餐廳更設外賣自取85折優惠，方便一眾客人與親朋好友安在家中慢慢細嚐。

全新菜式鮮味登場

康城新店繼續由祖籍揚州的行政總廚欒華宏師傅掌理，除了淮揚五福拼盤、脆煎灌湯小籠包、麵醬毛豆年糕炒青蟹、上海煙燻脆皮雞、蟹粉炒河蝦仁、鮑魚紅燒肉等馳名招牌菜式外，大廚亦悉心設計了蘇式東坡肉、砂鍋燉牛面頰肉、甜豆火丁蝦仁、素雞拌萵筍、蟹肉扒菜苗等全新菜式，引領客人體驗「家」的味道。

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