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美食登錄｜台灣第一連鎖火鍋店「築間幸福鍋物」6月7日登陸香港　新開張3大優惠首日享全單半價

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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日本A5和牛。

一年銷售超過 900 萬鍋火鍋的台灣第一連鎖火鍋品牌「築間幸福鍋物」正式登陸香港！由2024年6月7日起，全港首間築間幸福鍋物於旺角文華商場正式開業！

最新影片推介︰

童學園
童學園｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」

築間幸福鍋物提供多達12款湯底及多款「正港」台灣食材，為你的肚子帶來滿滿的幸福感！同時更推出3大新開張優惠，食客除了可於開業首日享全單半價優惠，在開業後首星期惠顧築間幸福鍋物，更可享會員點數雙倍送，最後於Openrice或大眾點評收藏「築間幸福鍋物」，並於築間幸福鍋物Facebook或Instagram專頁打卡分享你在築間品嚐的美味佳餚，即可獲贈巨無霸海蝦或軟絲一份！

點餐3部曲　讓你盡情吃到飽

想要盡情敞開肚子吃到飽，就要學懂「築間點餐3部曲」！每位惠顧築間幸福鍋物的食客需一人點選一個火鍋，首先可以挑選12款由震撼價HK$25起性價比超高的湯底，再點選包含海陸空食材的套餐，當中包括：牛肉、海鮮、豬肉、家禽及羊肉火鍋套餐，最後可以在自助吧無限任食野菜、台灣蛋餃、米血、花枝滑等33道地道食材！

火鍋套餐更附送白飯、飲料及甜品，加上湯底最便宜只需$165/位起，就能讓你大飽口福！想品嚐更極致的美味，你亦可加購牛筋飯、雪蟹膏鮭魚卵飯及奶茶、鳳梨冰茶等單品，讓你在 100 分鐘內吃盡各地美食！

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