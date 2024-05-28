韓星訪港｜嚴崇天擔任IU代言品牌活動司儀　憑一句廣東話搏得女神一笑

▲ 韓國通嚴崇天為IU代言品牌活動擔任司儀。

韓星IU最近來港開一連兩場演唱會，開騷前以品牌代言人身分出席品牌活動，活動更邀請「韓國通」嚴崇天擔任司儀，對此阿天表示：「好感謝品牌方邀請和如我機會，雖然主持過很多韓星活動，但其實我是第一次同IU合作！今次以中文及韓文主持活動，所以可以同IU直接溝通，印象最深刻的是每次我問問題的時候，IU都會很誠懇的望著我，因為很多時藝人都會主力望著前方的嘉賓、觀眾、記者，所以IU的眼神交流令我覺得備受尊重！」

IU在活動上還說了幾句廣東話，阿天隨即用韓文讚她講得很好：「她說廣東話不容易學，所以我現場馬上教她說靚女，然後用韓文解釋靚女的意思，成功博得她紅顏一笑！」他又大讚女神可愛：「我發現IU很可愛，有時候說得興起的時候，會忘記將咪高峰拿近嘴巴，有一次我提醒她要拿Mic，她笑得很甜很靦腆，真的令人暈大浪！」

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去年在活動上跟IU男友李鐘碩合照

阿天續說：「有不少網友都說很羨慕我，因為今次同IU合作之餘，其實上年十月都有為李鐘碩（IU男友）主持粉絲見面會，當時鐘碩很友善，在台上讚我韓文講得好，我當然知道客套，但李鐘碩在活動結束後，忽然主動上前同我握手說：『今日辛苦你，有你今日氣氛才會這麼好好，真心多謝你！』然後向我送上一個大大的擁抱。」

當時阿天驚魂未定，鍾碩已友善地問他：「你是不是想跟我影相？」阿天指當日本身並無安排合照時間，所以真的是喜出望外：「鍾碩還貼心的邀請我到後台內有燈光的地方，然後勞煩經理人拿手機幫忙拍照。」

談到接下來的工作安排，阿天透露接了不少韓星及泰星活動，希望長做長有，他最希望是今年有機會拍攝屬於自己的韓國旅遊節目：「說了很多年，但好像每次到最後都無疾而終，今年年初跟Elike莊錠欣及Alice曾琸庭到韓國拍攝賀年節目，都好開心，但真的希望可以拍攝一個完完全全的韓國旅遊節目，我會用盡自己人脈去請嘉賓的！」

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