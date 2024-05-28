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陳家樂與連詩雅晒大肚寫真照　Shiga宣布佗女：好期待與Baby Camila 見面

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

家樂多個前世情人。

陳家樂與太太連詩雅（Shiga）在今年2月宣布「造人」成功，榮升做父母！一直未有透露BB性別的二人，今日（28日）他們在社交網晒出大肚寫真照，宣布Shiga佗女。

香港婚後事丨連詩雅挺6個月身孕撐好姊妹陳自瑤節目　Shiga爆陳家樂變「緊張大師」

宣布BB性別

見二人穿上白色衫配牛仔褲上陣，Shiga肚子寫上「Baby Camila 」，而家樂就挨着Shiga肚子，畫面有愛。

之後，二人再分享手拖手合照，家樂再指着太太肚子，相信二人也很期待BB的來臨，Shiga留言：「31 weeks❤️❤️好期待與Baby Camila 見面🎀🎀#inaround2months#bb已經三磅半啦#期待又緊張。」

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