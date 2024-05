俄仔Ansheles急病送院後發文報平安　 稱目前情況穩定下來

在港發展多年、曾在ViuTV節目當主持的「俄仔」Artem Ansheles日前突然急病入院,Ansheles的經理人Neo在IG限時動態內公布。

在26日,Ansheles終於在IG限時動態報平安。

俄仔Ansheles驚爆急病送院 經理人Neo:正接受治療情況嚴重

Ansheles:目前情況穩定落嚟

Ansheles發布一張自躺在病床、手臂有靜脈注射的相片,並交代現時情況:

多謝連日嚟大家嘅支持同祝福。我目前情況穩定落嚟,正接受治療。This was a very scary moment but it\'s now behind.(這是一個非常可怕的時刻,但已過去)