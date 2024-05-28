俄仔Ansheles急病送院後發文報平安　 稱目前情況穩定下來

▲ 俄仔Ansheles日前因急病送院。

在港發展多年、曾在ViuTV節目當主持的「俄仔」Artem Ansheles日前突然急病入院，Ansheles的經理人Neo在IG限時動態內公布。

在26日，Ansheles終於在IG限時動態報平安。

俄仔Ansheles驚爆急病送院 經理人Neo：正接受治療情況嚴重

Ansheles：目前情況穩定落嚟

Ansheles發布一張自躺在病床、手臂有靜脈注射的相片，並交代現時情況：

多謝連日嚟大家嘅支持同祝福。我目前情況穩定落嚟，正接受治療。This was a very scary moment but it\'s now behind.（這是一個非常可怕的時刻，但已過去）

俄仔經理人Neo向媒體表示俄仔因肺炎導致胸腔積液，更危及心臟，幸好及時送院。

▲ 俄仔Ansheles（IG圖片）

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