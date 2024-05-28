傑出學者︱盧煜明獲「希門尼斯-迪亞斯講座獎」　首位華人學者獲獎

▲ （中大醫學院Facebook）

中大李嘉誠醫學講座教授、中大醫學院副院長（研究）盧煜明獲頒 「希門尼斯-迪亞斯講座獎」，以表彰其發現母體血液中游離的胎兒DNA，以及游離DNA作為檢測癌症等其他疾病的非侵入性生物標誌物等多方面作出的巨大貢獻；盧煜明亦是首位獲頒此項享譽全球科學界殊榮的華人學者。

盧煜明表示，當你從表面風馬牛不相及的事物中看到彼此的關聯時，突破隨即會發生，就像其看到癌症和懷孕之間的共通點時，就在分子診斷研究上取得了重大進展。

希門尼斯-迪亞斯紀念講座是由Conchita Rábago基金會舉辦的年度活動，旨在表彰在全球醫學或生物醫學領域上的傑出人士。自1969年Conchita Rábago基金會成立以來，「希門尼斯-迪亞斯講座獎」已授予17位諾貝爾獎獲得者，當中包括mRNA創始人Katalin Karikó (2023年諾貝爾醫學獎得主)。

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