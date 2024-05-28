  • 31°C
香港時間 : 2024528日 (Tue) 13:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傑出學者︱盧煜明獲「希門尼斯-迪亞斯講座獎」　首位華人學者獲獎

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

（中大醫學院Facebook）

中大李嘉誠醫學講座教授、中大醫學院副院長（研究）盧煜明獲頒 「希門尼斯-迪亞斯講座獎」，以表彰其發現母體血液中游離的胎兒DNA，以及游離DNA作為檢測癌症等其他疾病的非侵入性生物標誌物等多方面作出的巨大貢獻；盧煜明亦是首位獲頒此項享譽全球科學界殊榮的華人學者。

童學園
童學園｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」

盧煜明表示，當你從表面風馬牛不相及的事物中看到彼此的關聯時，突破隨即會發生，就像其看到癌症和懷孕之間的共通點時，就在分子診斷研究上取得了重大進展。

希門尼斯-迪亞斯紀念講座是由Conchita Rábago基金會舉辦的年度活動，旨在表彰在全球醫學或生物醫學領域上的傑出人士。自1969年Conchita Rábago基金會成立以來，「希門尼斯-迪亞斯講座獎」已授予17位諾貝爾獎獲得者，當中包括mRNA創始人Katalin Karikó (2023年諾貝爾醫學獎得主)。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【大學科研】中大研精準計算模型獲世衞採用　可早至24個月前預測流感病毒變異
00:00 2024/05/02
【大學科研】中大研精準計算模型獲世衞採用　可早至24個月前預測流感病毒變異
【肝癌】中大醫學院：出現免疫療法抗藥性晚期肝癌患者　 改用口服標靶藥有療效
17:16 2024/04/05
【肝癌】中大醫學院：出現免疫療法抗藥性晚期肝癌患者　 改用口服標靶藥有療效
【雪龍2號】中大邀雪龍2號科學家與學生交流　與南極中山站即時連線對話
17:01 2024/04/08
【雪龍2號】中大邀雪龍2號科學家與學生交流　與南極中山站即時連線對話
【胰腺癌】胰腺癌個案有上升趨勢 　中大制定全港首套治療共識
14:48 2024/04/12
【胰腺癌】胰腺癌個案有上升趨勢 　中大制定全港首套治療共識
【中大研究】中大新機器學習模型　預測老年糖尿病患未來一年患嚴重低血糖風險
15:09 2024/04/18
【中大研究】中大新機器學習模型　預測老年糖尿病患未來一年患嚴重低血糖風險

你可能感興趣

【大學科研】中大研精準計算模型獲世衞採用　可早至24個月前預測流感病毒變異
00:00 2024/05/02
【大學科研】中大研精準計算模型獲世衞採用　可早至24個月前預測流感病毒變異
【肝癌】中大醫學院：出現免疫療法抗藥性晚期肝癌患者　 改用口服標靶藥有療效
17:16 2024/04/05
【肝癌】中大醫學院：出現免疫療法抗藥性晚期肝癌患者　 改用口服標靶藥有療效
【雪龍2號】中大邀雪龍2號科學家與學生交流　與南極中山站即時連線對話
17:01 2024/04/08
【雪龍2號】中大邀雪龍2號科學家與學生交流　與南極中山站即時連線對話
諾貝爾獎 傳染病 盧煜明 癌症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
名人逝世｜《不瘦降之謎》導演罹癌因併發症病逝終年53歲　曾挑戰30日連食麥當勞爆紅全球
名人逝世｜《不瘦降之謎》導演罹癌因併發症病逝終年53歲　曾挑戰30日連食麥當勞爆紅全球
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
星二代｜劉美娟母子飛新加坡睇音樂劇　高智商17歲仔罕有曝光曾患失語症如啞巴
星二代｜劉美娟母子飛新加坡睇音樂劇　高智商17歲仔罕有曝光曾患失語症如啞巴