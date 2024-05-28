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九龍城寨之圍城丨登香港電影史上華語電影總票房亞軍　古天樂：自己票房自己過

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 小時前

最後更新： 12 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《九龍城寨之圍城》取代《明日戰記》登香港電影史上華語電影總票房第2位。

電影《九龍城寨之圍城》票房突破8000萬元，截至昨日（5月27日），香港澳門總票房錄得82,513,009元，連續27日成單日票房冠軍，並再創高峰，取代《明日戰記》登香港電影史上華語電影總票房第2位，至於現時首位是票房115,060,394元的《毒舌大狀》。

同步，《九龍城寨之圍城》在各地票房報捷，內地已突破6億人民幣，並陸續在馬來西亞，新加坡、越南、英國、澳洲、美國及法國等地上映，在台灣上映10天更高收2128萬台幣，有望成為2024年最高港產片票房。

身為有份投資此片兼主演「龍捲風」古天樂在今日於個人社交平台發文，寫道：

好開心《九龍城寨之圍城》榮登華語票房第二位，多謝每位入場支持嘅朋友。而作為演員，我哋只有一個plan就係完成任務，繼續行落去！拍好香港電影，令香港電影繼續發光、走到世界各地！

#自己票房自己過
#好開心參與到一部好電影
#明日戰記 #九龍城寨之圍城

九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑拍片鼓勵心臟病小影迷　送窩心祝福：長大後做個出色英雄

黃德斌、胡子彤及張文傑（右起）日前四出為《九龍城寨之圍城》謝票。

九龍城寨之圍城丨德斌被讚有型

有份演出《九龍城寨之圍城》的黃德斌、胡子彤及張文傑日前四出為電影謝票，有在場觀眾激讚在戲中飾演Tiger的德斌說：「多謝你哋可以俾我哋睇到好似香港情書嘅電影，同埋黃德斌你真係好型呀﹗」

德斌並表示，雖然電影已上映一段時，很感動仍見到有不少觀眾入場支持，說：「好開心齣戲好多新演員，可以同子彤佢哋一齊演出，佢哋真係非常受歡迎。」

胡子彤則流露出一臉靦腆，笑容尷尬地說：「我哋要聽大佬講嘢。」對於司儀問到胡子彤鍾意龍捲風還是Tiger哥，子彤不加思索即回應：「Tiger哥！」子彤笑言當然是Tiger哥在場，就要這樣說。

黃德斌與胡子彤。

九龍城寨之圍城丨觀眾向子彤示愛

另外，日前獲張文傑拍片鼓勵，患先天心臟病的小朋友小鐵漢亦有到場觀看謝票場，小鐵漢更以胡子彤戲中的「十二少」造型捧場，還手持武士刀，手上又纏上老虎代表向Tiger致敬，對於被司儀歡哪個角色，小鐵漢表示：「喜歡十二少，因為他很好人。」

胡子彤應觀眾要求即場演繹：「我冇跟錯呢個大佬！」子彤表示沒想過這樣緊張，而德斌對子彤的現場演繹表示收貨，司儀問到該發問的觀眾有否更大膽要求？該女觀眾語出驚人說：「大膽要求？胡子彤做我條仔啦﹗」

子彤聞言頓然驚訝得目定口呆，有點不知所措，尷尬得躲到德斌背後，並說：「你問大佬啦﹗」德斌笑言：「你都大個嘞﹗自己揸主意。」最後子彤建議回歸電影話題打圓場。

黃德斌、胡子彤與「小鐵漢」合照。

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