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結業潮｜結業潮下執笠吉舖成遊客打卡位　奇怪現象惹網民嘲笑：無處不旅遊

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 13 小時前

最後更新： 13 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

本港結業潮下執笠吉舖變遊客打卡熱點，惹網民笑稱「無處不旅遊」。

近年港人北上消費成熱潮，削弱本地經濟，導致結業潮的出現，不少受影響店鋪已關門大吉。近日，有網民於社交平台上分享，發現「執笠」店舖成遊客最新打卡位，奇怪景象引網民指「香港特色，吉舖處處」！

有遊客到執笠店舖前打卡。（Facebook@全港店舖消息（開張／執笠）關注組）

「執笠」店舖成遊客打卡位

該名網民於Facebook群組「全港店舖消息（開張／執笠）關注組」中發文，分享香港街道上的「執笠」店舖成內地遊客熱門打卡位一事。從他上載的照片中可見，街道上接連幾間經已結業拉閘的店舖，貼上了許多大大小小的招租廣告，而鐵閘上亦被噴上塗鴉。本是清冷無人的街道，卻有兩位遊客站在鐵閂前打卡，這奇怪景象讓樓主表示：

又一打卡位誕生，可以成為特色旅遊之一。

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帖文一出，不少網民慨嘆此現象全因結業潮，又形容香港為「執笠之都」、「香港新景象」、「這也是打卡位？這算是香港特色了」、「呢到應該觀塘駱駝漆工業中心」，又嘲笑遊客是「無處不旅遊」、「區區有吉舖可以作為深度遊打咭景點」。

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各區現吉舖 旺角金魚街成「特色廢墟」

香港各區都有不少店舖因結業潮而關門，連最熱鬧的旺角也陸續出現「吉舖」。有網民早前發現旺角金魚街有部分位置的店舖已拉閂成「吉舖」，門前更貼滿招租海報。街道上店舖結業的景象，引來不少網民回應，表示「香港特色廢墟」、「唔執笠都唔知啲招租海報都可以係特色」、「City Walk最新路線」。

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