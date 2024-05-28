  • 25°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 02:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手︱消化不良體重驟降恐罹癌？　專家揭身體「10大癌症警訊」養成5個習慣預防50%癌症

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

消化不良體重驟降恐罹癌？專家揭身體「10大癌症警訊」，養成5個習慣預防50%癌症。

【癌症/防癌/癌症徵兆/生活習慣】莫名體重驟降以為終於減肥成功？實際上可能是罹癌徵兆！有專家指出，若在不明原因下，身體突然出現「10大警訊」，務必求醫檢查。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱壓力爆煲濕疹大爆發　全身潰爛含膿一度欲輕生　90後女生教和諧粉彩學慢活

台灣衛生部福利部國民健康署署長吳昭軍近日表示，癌症若能早期發現、早期治療，讓罹癌患者獲得良好照護，將可有效提升其存活率。因此，吳昭軍提醒民衆，若發現身體突然莫名出現以下10個徵兆，務必要到醫院做詳細檢查：

點擊圖片放大
+10
+9

5個好習慣預防50%癌症

根據世界衛生組織（WHO）指出，養成5個生活好習慣，可有效預防30%至50%的癌症，包括：

  • 拒絕吸煙、吃檳榔；
  • 拒絕過量飲酒；
  • 養成健康飲食，包括均衡膳食、攝取蔬果、減少食用加工產品等；
  • 規律運動；
  • 維持健康體位。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抗癌飲食｜婦人患肺腺癌三期醫生推1種飲食法抗癌　4個月後癌症指數大跌毋須再化療
18:30 2024/05/27
抗癌飲食｜婦人患肺腺癌三期醫生推1種飲食法抗癌　4個月後癌症指數大跌毋須再化療
食用安全｜「超加工食品」暗藏7大風險可致癌、失智　營養師：1周勿食超過呢個數
17:00 2024/05/27
食用安全｜「超加工食品」暗藏7大風險可致癌、失智　營養師：1周勿食超過呢個數
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
13:18 2024/05/27
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號

你可能感興趣

抗癌飲食｜婦人患肺腺癌三期醫生推1種飲食法抗癌　4個月後癌症指數大跌毋須再化療
18:30 2024/05/27
抗癌飲食｜婦人患肺腺癌三期醫生推1種飲食法抗癌　4個月後癌症指數大跌毋須再化療
食用安全｜「超加工食品」暗藏7大風險可致癌、失智　營養師：1周勿食超過呢個數
17:00 2024/05/27
食用安全｜「超加工食品」暗藏7大風險可致癌、失智　營養師：1周勿食超過呢個數
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
13:18 2024/05/27
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
癌症 健康問題 網絡熱話 消化不良

最高瀏覽

天氣預報｜強風氣流將影響香港　颱風艾雲尼路徑即睇
天氣預報｜強風氣流將影響香港　颱風艾雲尼路徑即睇
遊日注意｜日本「食人菌」個案年增2.8倍　醫生：48小時可極速奪命死亡率高達30%
遊日注意｜日本「食人菌」個案年增2.8倍　醫生：48小時可極速奪命死亡率高達30%
急症室最長等候時間（05月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間00:05）
醫者仁心丨基層女病人獲派過渡屋不便行樓梯　公院拒寫信證明「雙腿嚴重退化」仁醫出手相助
醫者仁心丨基層女病人獲派過渡屋不便行樓梯　公院拒寫信證明「雙腿嚴重退化」仁醫出手相助
著數優惠︱國際漢堡包日掀減價戰　麥當勞$25、肯德基$14.5搶客
著數優惠︱國際漢堡包日掀減價戰　麥當勞$25、肯德基$14.5搶客