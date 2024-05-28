癌症殺手︱消化不良體重驟降恐罹癌？　專家揭身體「10大癌症警訊」養成5個習慣預防50%癌症

▲ 消化不良體重驟降恐罹癌？專家揭身體「10大癌症警訊」，養成5個習慣預防50%癌症。

【癌症/防癌/癌症徵兆/生活習慣】莫名體重驟降以為終於減肥成功？實際上可能是罹癌徵兆！有專家指出，若在不明原因下，身體突然出現「10大警訊」，務必求醫檢查。

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台灣衛生部福利部國民健康署署長吳昭軍近日表示，癌症若能早期發現、早期治療，讓罹癌患者獲得良好照護，將可有效提升其存活率。因此，吳昭軍提醒民衆，若發現身體突然莫名出現以下10個徵兆，務必要到醫院做詳細檢查：

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5個好習慣預防50%癌症

根據世界衛生組織（WHO）指出，養成5個生活好習慣，可有效預防30%至50%的癌症，包括：

拒絕吸煙、吃檳榔；

拒絕過量飲酒；

養成健康飲食，包括均衡膳食、攝取蔬果、減少食用加工產品等；

規律運動；

維持健康體位。

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