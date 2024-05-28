ViuTV 2024節目發布會丨劉明軒主持《美麗四十路》　與前夫結婚1年遭趕出門3次

▲ 劉明軒再現幕前主持ViuTV熟女選美節目《美麗四十路》。

前有線主播劉明軒（Vivian）昨日（5月27日）出席《ViuTV年中無休2024節目發布會》，將與陳俞希﹅黃心美﹅劉明軒﹅孫慧雪主持熟女選美節目《美麗四十路》。

當年Vivian堪稱有線娛樂新聞台之花，憑標緻樣貌奪不少宅男歡心，而現在46歲的她依然保養得宜，身材弗爆，難怪被網民封為「美魔女」。

ViuTV 2024節目發布會丨黃心美回巢ViuTV無懼負評 以10字霸氣護黃心穎

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曾遭前夫趕出家門三次

其實Vivian過往感情經歷波折重重，2013年與結婚才1年多，與被譽為「金融才子」的前夫王傲山閃離，事後她自爆原來二人結婚一年，被對方趕出家門三次，還指出嫁1個月後便發現對方變臉，回家後媽媽曾勸「家裡永遠有個位子給妳，不要去外面住啦！」

之後她指前夫相安無事幾個月，又因為小事被他趕走，「他雙眼通紅指著我，逼我撞牆，沒碰我但是我被嚇得好害怕！」

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婚姻只維持一年

Vivian連續兩次遭趕出門，父母終於也感覺到異狀，並說：「一個不尊重妳，也不尊重婚姻跟人，要不要繼續下去呢？」加上也無法接受另一半的個人行為，動了離婚念頭但沒有執行。

直到她第三次被趕出門外，有一天想回去談清楚，沒想到看到工人搬好幾個紙箱出來，才知道老公要搬家，「他不是要帶我一起搬，當時我們還沒離婚！」最終這段婚姻破碎。

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訪問郭台銘成名

另外，Vivian因訪問鴻海集團郭台銘，被男方熱情一摟成名，當時事件引起關注！

不過事後Vivian為郭台銘解畫，未感到對方「 博懵 」 ，表示因現場很多人，對方搭住其膊頭只是不想她被人撞到 ，為人十分有風度。

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