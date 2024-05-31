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兒童腸胃炎｜孩子腸胃炎可否服用止瀉藥？　醫生拆解6大謬誤+3個跡象要即就醫

兒童健康

撰文： 黃諾韶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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兒科醫生拆解6大兒童腸胃炎常見謬誤。

【兒童健康/兒童腸胃炎/腸胃炎症狀】轉天氣容易腸胃不適，當小朋友患上腸胃炎，經常伴隨上吐下瀉的情況，令父母相當擔心。台灣兒科醫生陳如瑩在Facebook發文，表示近日因腸胃炎來看診的小朋友變多，而且發現不少家長對治療腸胃炎存在很多誤解，於是發文拆解小朋友腸胃炎的6大迷思，並建議小朋友避開2類食物。

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台灣兒科醫生陳如瑩提到，如果小朋友單純只有嘔吐，也建議尋求專業兒科醫師進行評估，最重要是要觀察孩子的精神活力、食慾、尿量等狀態，才不會延誤就醫。她補充，小兒腸胃炎該就醫的危險跡象，如果症狀惡化或幾天後沒有改善，或者有脫水跡象、持續發燒、血便等現象，應立即就醫。特別是6個月以下的嬰兒，更應該注意食慾活力尿量等脫水狀況。以下為家長對小朋友腸胃炎的6大迷思。

兒童腸胃炎｜1. 只能吃白色的食物？

不少家長會問到腸胃炎時，小朋友「是不是只能吃白色的食物？」。陳醫生解釋，腸胃炎的飲食不必局限於吃白飯、白麵包等一般被視為較為溫和的食物，如果吃「白色食物」只補充到澱粉，而針對腸胃不適，重點應該是熱量的攝取與均衡飲食，以增強免疫力。因此建議家長在家煮食時盡量，6大類營養素都要吃，以及避免吃油炸或刺激食物即可。

兒童腸胃炎｜2. 奶粉要稀釋過才喝？

關於腹瀉或嘔吐時的飲食，經常被問到是否應該稀釋奶粉。陳醫生表示，不建議。由於稀釋奶粉可能導致熱量減少，增加低血糖的風險。如果需要更多水分，建議使用水嬰幼兒電解質飲料，而非調整沖奶的水量。

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兒童腸胃炎｜3. 小朋友可透過運動飲料補充水份?

若患上腸胃炎、肚瀉，按世界衞生組織（WHO）建議，給予患者適合濃度的電解水，以補充身體流失的水分和電解質。不過市面出售的運動飲料糖份比例較高，電解質含量較低，不適合嘔吐或腹瀉的小朋友。建議家長購買水嬰幼兒電解質飲料，較符合腸胃炎流失體液的補充。

兒童腸胃炎｜4. 小朋友一旦嘔吐要先禁食?

在處理大人的腸胃炎時，通常會用禁食的方式，讓腸胃道休息一下。不過，方法卻不適用於患腸胃炎的兒童身上。因為在腸胃炎時，孩子很有可能因為一段時間沒有吃東西，造成脫水或低血糖等危險情況，所以建議要適量的進食和補充水份。

兒童腸胃炎｜5. 小朋友不能服用止瀉藥？

陳醫生解釋，小朋友一樣可以服用腸胃症狀治療藥物，不過要根據孩子的體重去做計算，建議尋求兒科專業醫生意見，使用孩子合適用的止瀉藥。有部分成人使用的止瀉藥在小朋友身上會造成腸胃蠕動減緩，甚至不動，而造成嚴重的腸阻塞，造成更嚴重的問題。

兒童腸胃炎｜6. 嘔吐就一定是患有腸胃炎

腸胃炎大部分會有嘔吐和腹瀉的症狀。如果只有嘔吐，有時可能是發燒不舒服或是嚴重咳嗽所引起。還有許多嚴重疾病也有可能造成嘔吐，例如：心肌炎、較嚴重的全身性感染、或是糖尿病酮酸血症等。

文章內容獲「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」授權轉載。

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