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曱甴出沒｜港男實測用1物殺滅家中曱甴　教路碗邊放1物效果更佳

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 小時前

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熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

有網民放啤酒在家中，來殺滅曱甴。

【曱甴／小強／啤酒／土炮方法】坊間殺滅「小強」方法眾多！近日有港男便於網上分享了用啤酒殺滅曱甴的方法，指只需將放滿了啤酒的碗，放在曱甴出沒之處，短短2天便可見「屍骸遍碗」的成效。事件曝光後，不少網民深表驚訝；有滅蟲專家就解釋此舉成功，其實主要涉及2大原理，除了酒之外，市民亦可用汽水作陷阱，相信亦有類似成效。

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Sick問識答｜藥房、藥行、藥坊、藥妝有何分別？　藥劑師教你 5 招找對配藥點

有男網民於Facebook群組「香港滅蟲關注組」分享有關經歷，指自己所住的寓所由於與垃圾房相近，於是經常被曱甴問題困擾不已，過去亦曾進行滅蟲，惟很快曱甴更又再故態復萌。他指早前因「個ＡＩ教我話蟑螂無法分解酒精」，於是決定嘗試土炮方法。他將放滿了啤酒的碗放於垃圾桶旁邊，再於碗上「擺隻羹」方便「小強」們出入。短短2晚，便看見「曱甴嘅啤酒party」的效果。

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帖文曝光後，瞬即引述大量網民熱議！有人笑言「隔住個mon都聞到臭」、「擺鴻門宴，又名「杯酒釋兵權」」；有人則指用牛奶樽、番梘水亦有類似成效！

專家點評

滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」90後負責人亞臣接受TOPick訪問稱，用「啤酒殺曱甴」方法與其他藥餌類同，曱甴先被酒香吸引，繼而被酒堵塞呼吸系統窒息致死。

任何高效率殺曱甴嘅方法，都係先引誘曱甴埋黎進食，然後利用某啲物質破壞佢哋身體機能致死。

亞臣又指除了啤酒外，任何油脂類如薯片、燒肉、廚餘、汽水...市民可用曱甴喜愛食的東西放置肥皂水內，相信亦有相同效果。不過，他補充，藥餌一定要擺放近曱甴藏匿的深處，才有機會殺滅所有曱甴；啤酒殺曱甴未必可以將巢穴一網打盡。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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點擊圖片看其他預防蟑螂的貼士：

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