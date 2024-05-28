多啦A夢｜港鐵限定列車遊走屯門元朗　車門變粉色隨意門打卡一流

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展7月在港揭幕，為迎接這項盛事，港鐵率先為列車換新裝，推出3架限定多啦A夢列車和主題月台，粉絲們必去打卡！

今次的多啦A夢列車以其標籤性的藍色作主調，不論車內車外都充滿多啦A夢的蹤影。而最吸引的是，列車車門則變成經典法寶粉色「隨意門」設計，乘客踏入車廂的一刻，猶如即將飛越至另一國度，超可愛！

車廂內的吊環、扶手、座位、窗邊通通都貼滿多啦A夢的趣怪圖案作裝飾，各種心情的多啦A夢都有。而列車外更亦印上最新法寶「100%朋友召喚鈴」，有排影。

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多啦A夢主題月台為屯門輕鐵兆康站三號月台，而列車亦將沿610線（屯門碼頭來往元朗）行駛，想捕捉這輛特色列車的粉絲們要留意啦！

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