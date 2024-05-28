飲食健康｜飲可樂後突全身無力　男子送院揭1原因誘心臟驟停險死

【可樂/腦出血/昏迷/心臟驟停】飲食與健康息息相關！福建一名男子日前飲可樂後，突然感到全身無力、心臟驟停，送院搶救發現體內血鉀濃度大跌，經搶救後驚險救回一命。醫生事後解釋成因，呼籲大眾飲用碳酸飲料不可過量。

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綜合內媒及《福建衛生報》報道，該名男子是一名「90後」，平日喜愛飲可樂，事發前一日喝了近2L可樂，不久後便出現全身無力、行路困難等症狀，由家人緊急送院。醫生經檢查後，發現事主血鉀濃度跌到1.93mmol/L，相較正常水平3.5至5.5mmol/L少一倍，繼而誘發心律失常出現室顫心跳驟停，情況極為危急。幸而經過醫生進行除顫、心肺復甦術及補鉀治療，事主最終脫離危險，康復出院。

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飲用過量可致嚴重後果

福建省老年醫院主診急診醫學科副主任醫生黃浩指出，可樂中含有碳酸鹽、糖分和咖啡因等成分，過量攝取時可能促進鉀離子流失，增加人體出現低血鉀症的風險；其中碳酸鹽可導致代謝性鹼中毒，糖分則會刺激胰島素分泌，兩者皆可促進細胞外鉀向細胞內轉移；咖啡則具有利尿作用，或會增加腎臟排鉀量，令血鉀降低。而事主則因為長期過量飲用可樂，導致出現低血鉀症、誘發心律不整，幸而搶救及時才避免出現嚴重後果。

預防低血鉀4大建議

日常生活中想預防低血鉀，醫院急診醫學科副護理長鄧富招建議下遵循以下4招：

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適量飲用： 控制可樂攝取量，不建議每日飲用。

控制可樂攝取量，不建議每日飲用。 均衡飲食： 確保飲食中攝取足夠的鉀，可食用香蕉、馬鈴薯、菠菜等富含鉀食物。

確保飲食中攝取足夠的鉀，可食用香蕉、馬鈴薯、菠菜等富含鉀食物。 健康生活： 保持適量運動，避免過度勞累，確保充足睡眠。

保持適量運動，避免過度勞累，確保充足睡眠。 定期體檢：定期進行體檢，監測血液中鉀離子水平，及時發現並處理低血鉀問題。

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