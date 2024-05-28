女團ALL IN成員Iris家養兩蜥蜴　每日親餵蟋蟀蚯蚓作飼料

▲ Iris形容自己是動物管理員咁，回家先要輪流照顧好小動物，才會輪到自己。（攝影：曾耀輝）

提到飼養蜥蜴，大多以為是男生的玩意，但爬蟲寵物店老闆告訴記者，原來近年是女孩子最多來購買蜥蜴，就如澳門女團ALL IN的成員Iris，自言對蜥蜴可說一見鍾情，現時共養有兩個不同品種，又會鑽研飼養環境和飼料需要，還笑指自己是動物管理員，家中兩隻愛貓跟兩頭蜥蜴都能和平共處呢！

今年23歲的Iris，在養貓和蜥蜴之前，從沒有飼養寵物的經驗。「雖然小時候已經喜歡小動物，但因為媽媽不批準，所以不能養，直至長大後有能力，便想擁有自己的寵物。」現時家中兩隻貓，都是在街上看到的流浪貓，不忍牠們可憐，便抱回家養。

▲ 女生對蜥蜴反應大不同，像另一位成員Abe看到便即大叫彈開。（攝影：曾耀輝）

至於養蜥蜴的原因，她憶說：「有次去爬蟲店，見到一頭紅眼鷹蜥，覺得好可愛，就像迷你版鱷魚，隻眼又是紅色，一點不感害怕，在跟員工了解過飼養條件後，知道牠們不會咬人，相信自己可應付，便買了回家。」

每日親製飼料

首次養蜥蜴，她才知道有不少學問，而一開始便已經擺了小烏龍。「當時寵物店員工跟我講牠是雄性，帶回家養之後半年，有一日發現一粒類似白色雞蛋的物體在籠裡，我便好驚訝地向寵物店查詢，店員才說最初因蜥蜴太細，可能誤會了是雄性，原來是會生蛋的雌性！」

她指這頭紅眼鷹蜥因為天性膽小，常常受嚇，故用了救護車聲取名Bibu，但發現牠是雌性後，便不能再叫做Bibu仔了。

▲ 蜥蜴會吃活的蚯蚓。（攝影：曾耀輝）

Iris期間再養了一頭睫角守宮Dibu，因喜歡牠外形更加可愛。「因為想跟Bibu有個伴，本來以為牠是哥哥，怎知變了家姐。「Dibu最初只有手指尾般大小，而牠是會隨外界的溫度而變色的生物，十分得意。

Iris說蜥蜴不算是難飼養的寵物，比起貓狗所需要專注的時間相對較少。「最重要是每日都要控制好室內溫度及濕度，蜥蜴喜歡躲起來，所以要常引牠們注意；另外，我的兩隻蜥蜴性格和餵飼習慣都不同，如Bibu愛吃生猛的蟋蟀，Dibu就只吃香蕉泥，試過買即沖的香蕉粉都不吃，我要每日親自弄給牠才食。」

跟兩貓和平共處

養過寵物的人，自會明白小動物可帶來心靈上的交流，Iris也不例外。「我養了寵物4年，這段日子幸而有牠們一直陪伴，例如在工作上遇到的挫折，或者開始質疑自己的時候，都會跟牠們傾偈，可說是我的命根。」

她現時養有兩頭貓，其中一頭黑色奶牛貓，由牠幾個月便在街上帶回家，因本是流浪街頭，故都花了一段時間去訓練。而她的貓貓跟兩隻蜥蜴都能共處一室。「牠們有時會坐定定，像警長一樣觀察著蜥蜴的一舉一動，幾小時都不郁。特別我餵蟋蟀時，兩隻貓都會做觀眾望著，可能因為牠們喜歡跳跳紮的東西；有天早上我起床，發現地下好多蟋蟀，好似開party，原來是貓貓半夜打開了餵蟋蟀的盒子，令我十分狼狽。」

▲ Iris在爬蟲店拿起紅眼鷹蜥放在手上，十分純熟。（攝影：曾耀輝）

她稱最初決定蜥蜴，也擔心會否令人覺好奇怪，後來發現原來也有不少跟她相似的女生，就覺得沒有所謂，最重要是自己喜歡，又有照顧能力便可，現時還考慮會多養一隻蜥蜴。至於貓，她就鼓勵大家領養代替購買更好，因為街上實在有太多流浪貓。

蜥蜴小知識

在爬蟲類種類中，蜥蜴是一個大族群，種類超過4,000種，大多為肉食性，以昆蟲或小型動物為主食。香港最常見的蜥蜴種類包括鬆獅蜥、鬣蜥蜴、變色龍、豹紋守宮、睫角守宮和南美蜥等，也是不少人常選擇飼養的爬蟲類。

▲ Iris飼養另一隻睫角守宮，只有手指般大小。

養爬蟲最重要是提供適合的原生環境，例如泰加蜥，須適應20至30度溫度，有些種類更會早上開太陽燈，晚上開暖毯。飼料方面，爬蟲店一般都可以購買，除了蟋蟀，還有餵飼用的蚯蚓和蟑螂。

場地：AOG爬蟲店

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