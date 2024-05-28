  • 25°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 02:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女團ALL IN成員Iris家養兩蜥蜴　每日親餵蟋蟀蚯蚓作飼料

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 13 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Iris形容自己是動物管理員咁，回家先要輪流照顧好小動物，才會輪到自己。（攝影：曾耀輝）

提到飼養蜥蜴，大多以為是男生的玩意，但爬蟲寵物店老闆告訴記者，原來近年是女孩子最多來購買蜥蜴，就如澳門女團ALL IN的成員Iris，自言對蜥蜴可說一見鍾情，現時共養有兩個不同品種，又會鑽研飼養環境和飼料需要，還笑指自己是動物管理員，家中兩隻愛貓跟兩頭蜥蜴都能和平共處呢！

今年23歲的Iris，在養貓和蜥蜴之前，從沒有飼養寵物的經驗。「雖然小時候已經喜歡小動物，但因為媽媽不批準，所以不能養，直至長大後有能力，便想擁有自己的寵物。」現時家中兩隻貓，都是在街上看到的流浪貓，不忍牠們可憐，便抱回家養。

女生對蜥蜴反應大不同，像另一位成員Abe看到便即大叫彈開。（攝影：曾耀輝）

至於養蜥蜴的原因，她憶說：「有次去爬蟲店，見到一頭紅眼鷹蜥，覺得好可愛，就像迷你版鱷魚，隻眼又是紅色，一點不感害怕，在跟員工了解過飼養條件後，知道牠們不會咬人，相信自己可應付，便買了回家。」

每日親製飼料

首次養蜥蜴，她才知道有不少學問，而一開始便已經擺了小烏龍。「當時寵物店員工跟我講牠是雄性，帶回家養之後半年，有一日發現一粒類似白色雞蛋的物體在籠裡，我便好驚訝地向寵物店查詢，店員才說最初因蜥蜴太細，可能誤會了是雄性，原來是會生蛋的雌性！」

她指這頭紅眼鷹蜥因為天性膽小，常常受嚇，故用了救護車聲取名Bibu，但發現牠是雌性後，便不能再叫做Bibu仔了。

蜥蜴會吃活的蚯蚓。（攝影：曾耀輝）

Iris期間再養了一頭睫角守宮Dibu，因喜歡牠外形更加可愛。「因為想跟Bibu有個伴，本來以為牠是哥哥，怎知變了家姐。「Dibu最初只有手指尾般大小，而牠是會隨外界的溫度而變色的生物，十分得意。

Iris說蜥蜴不算是難飼養的寵物，比起貓狗所需要專注的時間相對較少。「最重要是每日都要控制好室內溫度及濕度，蜥蜴喜歡躲起來，所以要常引牠們注意；另外，我的兩隻蜥蜴性格和餵飼習慣都不同，如Bibu愛吃生猛的蟋蟀，Dibu就只吃香蕉泥，試過買即沖的香蕉粉都不吃，我要每日親自弄給牠才食。」

跟兩貓和平共處

養過寵物的人，自會明白小動物可帶來心靈上的交流，Iris也不例外。「我養了寵物4年，這段日子幸而有牠們一直陪伴，例如在工作上遇到的挫折，或者開始質疑自己的時候，都會跟牠們傾偈，可說是我的命根。」

她現時養有兩頭貓，其中一頭黑色奶牛貓，由牠幾個月便在街上帶回家，因本是流浪街頭，故都花了一段時間去訓練。而她的貓貓跟兩隻蜥蜴都能共處一室。「牠們有時會坐定定，像警長一樣觀察著蜥蜴的一舉一動，幾小時都不郁。特別我餵蟋蟀時，兩隻貓都會做觀眾望著，可能因為牠們喜歡跳跳紮的東西；有天早上我起床，發現地下好多蟋蟀，好似開party，原來是貓貓半夜打開了餵蟋蟀的盒子，令我十分狼狽。」

Iris在爬蟲店拿起紅眼鷹蜥放在手上，十分純熟。（攝影：曾耀輝）

她稱最初決定蜥蜴，也擔心會否令人覺好奇怪，後來發現原來也有不少跟她相似的女生，就覺得沒有所謂，最重要是自己喜歡，又有照顧能力便可，現時還考慮會多養一隻蜥蜴。至於貓，她就鼓勵大家領養代替購買更好，因為街上實在有太多流浪貓。

蜥蜴小知識

在爬蟲類種類中，蜥蜴是一個大族群，種類超過4,000種，大多為肉食性，以昆蟲或小型動物為主食。香港最常見的蜥蜴種類包括鬆獅蜥、鬣蜥蜴、變色龍、豹紋守宮、睫角守宮和南美蜥等，也是不少人常選擇飼養的爬蟲類。

Iris飼養另一隻睫角守宮，只有手指般大小。

養爬蟲最重要是提供適合的原生環境，例如泰加蜥，須適應20至30度溫度，有些種類更會早上開太陽燈，晚上開暖毯。飼料方面，爬蟲店一般都可以購買，除了蟋蟀，還有餵飼用的蚯蚓和蟑螂。

場地：AOG爬蟲店

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年　克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽
16:59 2023/09/12
【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年　克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽
正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
11:03 2024/03/18
正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
愛協9萬呎青衣中心啟動　本周六舉行首個領養日+寵物市集
14:24 2024/03/19
愛協9萬呎青衣中心啟動　本周六舉行首個領養日+寵物市集

你可能感興趣

【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年　克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽
16:59 2023/09/12
【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年　克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽
正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
11:03 2024/03/18
正能量丨李幸倪捐保單1%助慈善機構　Gin Lee以歌宣揚心靈健康
愛協9萬呎青衣中心啟動　本周六舉行首個領養日+寵物市集
14:24 2024/03/19
愛協9萬呎青衣中心啟動　本周六舉行首個領養日+寵物市集
領養 歌手 昆蟲

最高瀏覽

天氣預報｜強風氣流將影響香港　颱風艾雲尼路徑即睇
天氣預報｜強風氣流將影響香港　颱風艾雲尼路徑即睇
遊日注意｜日本「食人菌」個案年增2.8倍　醫生：48小時可極速奪命死亡率高達30%
遊日注意｜日本「食人菌」個案年增2.8倍　醫生：48小時可極速奪命死亡率高達30%
急症室最長等候時間（05月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間00:05）
醫者仁心丨基層女病人獲派過渡屋不便行樓梯　公院拒寫信證明「雙腿嚴重退化」仁醫出手相助
醫者仁心丨基層女病人獲派過渡屋不便行樓梯　公院拒寫信證明「雙腿嚴重退化」仁醫出手相助
著數優惠︱國際漢堡包日掀減價戰　麥當勞$25、肯德基$14.5搶客
著數優惠︱國際漢堡包日掀減價戰　麥當勞$25、肯德基$14.5搶客