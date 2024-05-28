何伯翻版｜84歲老伯娶細29年內地妻　包食包住竟被威脅離婚嘆：佢鍾意我啲錢咋

▲ 84歲老伯跟正版何伯個造型一樣！

【東張西望/東張西望何伯/忘年戀/黃昏戀】《東張西望》何伯何太忘年戀成為城中熱話，令到去年12月一條短片被翻炒！片中一名84歲老伯與細29年的內地妻譜出忘年戀，婚後3年與老伯分房睡，而妻子取得香港身份證後就出外找工作，但沒有幫補家計，屋租、水電費及食用全部靠老伯供養，所以84歲高齡仍要擺地攤賺生活費，而妻子更日日威脅離婚，令到老伯感嘆:「佢可能係嫌我老囉……佢鍾意我啲錢咋！」

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該段影片於去年12月在網上瘋傳，84歲老伯接受內地網紅訪問，首任太太14年前去世，與一名細29年的內地女子展開忘年戀，兩人是經鄰居介紹認識，很快兩人就結婚，內地妻申請單程證來港，但婚後3年妻子分房睡，

初初結婚有張大床，而家張床都無埋喇，分開成7年。我瞓廚房對面張床，佢瞓廳嗰張。

84歲擺攤養家

老伯以為是黃昏戀老來有伴，豈料兩人結婚10年，雖然妻子有工作每日收入$500至$600，但每日都問老伯拿$400，而老伯還要交租及交雜費，令到年紀老邁的他仍然要出來工作擺攤，每天收入約$800，加上平時妻子想買東西都會問老伯拿錢，令到他變月光族：

我養佢㗎，佢鍾意我啲錢咋！同埋嗰間屋。間屋就唔係我嘅，交租我交囉。乜都係我㗎！

除了索取生活費外，老伯還被妻子精神折磨逼離婚，但當老伯肯離婚時，妻子又突然轉口風說不離，不過仍然開出離婚條件，需要每日給$200生活費：

現在我畀佢400元1日，而家佢話離婚，畀少一半畀200元，仲要包佢食包佢住。佢需要買嘅嘢，我都要包晒。水費電費乜都係我㗎，佢話需要養佢㗎！就算離婚佢都要住喺嗰度㗎啦，佢話嗰間屋佢有一半。

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老伯其實有兒有孫，他在片中表示3個兒子都大學畢業及4名孫兒，而3名兒子都50多歲，卻沒有一個理會他、探望他：

養大3個仔，個個都係大學生，我都唔知點講，無一個理我㗎！

網民：就是貪圖香港身份證

而影片引來網民熱議，留言指「人家就是圖他的香港身份證」、「3個仔4個孫都不來看，所以人到最後還是靠自己。」、「感覺這個爺爺以後愈是可憐，年紀大了沒辦法賺錢、老婆愈不理他，兒子也是不理他，老人真可憐。」、「70歲本該享兒孫福的年紀，卻選擇了二婚、值得大家思考人生如何正確選擇。」

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