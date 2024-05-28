賭王千金｜何超盈獲頒博士銜頭與賭王齊名　細數何家四房子女超班學歷

▲ 何超盈獲頒博士銜頭與爸爸賭王齊名。

【賭王千金/何超盈/梁安琪/博士畢業/何鴻燊】四房千金何超盈（Sabrina）近日於社交平台公布好消息，貼出自己披博士畢業袍的照片，並貼出賭王爸爸昔日的博士畢業照，開心分享博士銜頭與爸爸齊名。已故賭王何鴻燊一生榮譽眾多，不僅被稱之為金融大亨，還是一位學術博士，而賭王與四太梁安琪所生的子女學歷個個都超班，藝術學業均出色成為風頭躉。

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現年33歲的何超盈，是何鴻燊與四房梁安琪的大女兒。自小喜歡畫畫，受爸爸耳濡目染下愛上古董和藝術收藏。2013年於香港大學藝術系，其後於瑞士完成MBA課程。2018年與哈彿學霸辛奇隆結婚，翌年誕下一女辛千覓（乳名：荷包蛋）。

▲ 何超盈與爸爸合照。(Instagram圖片)

賭王千金何超盈︱患社恐後變得低調

何超盈自從結婚生女後甚少公開露面，去年還自爆原來因社恐而害怕面對鏡頭，生活變得低調，還重返校園積極讀書。近日，她於IG公布畢業好消息，貼出披博士畢業袍的照片，並曬出爸爸何鴻燊昔日的博士畢業照，她在照片下寫道「Dr.SH & Dr.SH」，意思是何鴻燊（Stanley Ho）博士與何超盈（Sabrina Ho）博士，兩父女均被封「何博士」名銜，而在同一個帖文當中，離奇地出現一張她與李嘉欣的新聞合照，不知何超盈是否有特別含意？

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賭王千金︱何猷亨進軍影壇

何猷亨英國倫敦大學國王學院工商管理系畢業。他近年回澳門繼承由父親興起的酒店業，創辦「葡京人綜合渡假村」，負責開展澳門龐大的酒店企劃。何猷亨最近效法二房家姐何超儀進軍影壇，為澳門本地電影《與你相遇的日子》作特別演出，四太亦有出席開鏡儀式力撐囝囝新作。

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賭王千金︱何猷君數學天才

從小已是數學天才的何猷君，以3年時間就完成了4年的學士課程，當時他以最年輕的年紀獲美國麻省理工學院（MIT）取錄修讀碩士學位。

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賭王千金︱何超欣成女學霸

21歲時，她已經獲得美國麻省理工學院（MIT）的雙學位畢業，並通過「蘇世民學者」計劃，前往中國清華大學修讀中國公共政策的碩士課程。這個計劃每年只選拔全球200名優秀的學生，何超欣無疑是一位當之無愧的「學霸」！

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