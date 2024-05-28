親子自助餐｜東涌世茂喜來登酒店自助餐買一送一　$239起任食生蠔/焗龍蝦/加拿大蟹腳

▲ 香港東涌世茂喜來登酒店自助餐買一送一，$239起任食生蠔、加拿大蟹腳及焗龍蝦等。（KKday提供相片）

【靚媽精明眼/自助餐優惠/自助餐買一送一/香港東涌世茂喜來登酒店】一家人想去東涌一天遊，去食埋自助餐就最開心！KKday今日推出香港東涌世茂喜來登酒店嶼坊自助餐買一送一，自助午餐任食蟹腳、巴斯克芝士蛋糕，周末更特設生蠔，每位低至$217起！而自助晚餐更可任食生蠔、焗龍蝦、蟹腳、烤肉、Häagen-Dazs雪糕等，即睇詳情！

最新影片推介：

東涌世茂喜來登酒店嶼坊餐廳設有多個開放式廚房，其中自助午餐的鮮甜海鮮包括生蠔、大蝦、翡翠螺、大蜆、青口及加拿大蟹腳。精選甜品則有巴斯克芝士蛋糕、即製雞蛋仔、Häagen-Dazs雪糕，還可無限暢飲咖啡、茶及橙汁。而龍蝦海鮮自助晚餐除了以上美食之外，更提供蒜蓉焗龍蝦，無限任食！

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優惠詳情

預訂日期：2024年5月28日至6月3日23:59

用餐日期：2024年5月29日至6月30日

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓嶼坊

交通：惠顧自助午餐滿$600，享2小時免費泊車。

惠顧自助晚餐滿$1,000，享2小時免費泊車。

酒店提供免費穿梭巴士服務來往香港國際機場及東涌港鐵站

【KKday快閃限量搶–買一送一】

自助午餐連無限暢飲

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期一至五$478/2位，平均$239/位（原價$810/2位）

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自助午餐連無限暢飲

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期六及日$1,124/4位，平均$281/位（原價$2,060/4位）

*6月15及16日除外

【KKday快閃限量搶–買二送二】

龍蝦海鮮自助晚餐連無限暢飲

用餐時間：18:00–21:30

優惠價：星期一至四$1,700/4位，平均$425/位（原價$3,116/4位）

星期五至日$1,844/4位，平均$461/位（原價$3,380/4位）

*6月15及16日除外

**以上已包括原價加一服務費

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