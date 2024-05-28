煙卡遊戲｜屋苑現小學生齊玩內地「煙卡」遊戲　網民憂助長吸煙風氣

▲ 香港屋苑現小學生齊玩內地「煙卡」遊戲，惹網民憂「助長吸煙風氣」。

內地小學生群體近日突然興起「煙卡」遊戲，街道小巷都見他們遊玩的情況，最近這鼓熱潮似乎吹來香港，有網民表示在個別屋邨或屋苑樓下的休憩地方，有兩群小朋友疑似在玩「煙卡」。事件曝光後，引起大批網民關注，有人不解「好奇個源頭點嚟，唔玩公仔紙，要玩煙盒？」。

內地「煙卡」遊戲現香港

該名網民於連登討論區以「跟大陸風玩『煙卡』」為題發文，表示留意到疑似有小朋友及學生在玩內地盛行的「煙卡遊戲」，又附上照片，批評不應助長有關風氣。相片中可見，在某個屋邨或屋苑的休憩地方內，有兩群小學生及小童圍坐一起，專注地玩遊戲。雖然照片中未能清楚看到小朋友們正在玩「煙卡」，但經已引起網民關注，當中有不少網民更是對「煙卡」二字感到陌生。

▲ 有網民發現屋苑樓下有小學生疑似在玩內地盛行的「煙卡」遊戲。（連登討論區）

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煙卡盛行於內地學生群體

內地「煙卡」於小學生群體中盛行，不用2個月時間已風靡全國，在社交平台「抖音」上，「煙卡」的相關話題播放次數超過15億，至於網購平台「拼多多」上搜索「煙卡」，不少店舖更顯示已拼200萬件以上，另外，在微博和小紅書中，關於「煙卡」的帖文和討論亦是數之不盡。

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「煙卡」定義及玩法

煙卡，即是從煙盒上剪下煙標，再折疊成卡牌。至於煙卡的玩法則如同「拍紙仔」，以掌心擊拍地面，只要讓對方的煙卡成功翩面，就能夠贏得相應的「煙卡」，當中更設有不同的拍打方式，如「單炮」、「迫擊砲」、「蛟子拍」、「蝴蝶拍」等。

「煙卡」設不同等級

除了玩法外，煙卡亦會根據香煙牌子的檔次，將煙卡分成不同等級，如「中華」、「長白山」等為高級；「黃金菜」、「荷花」、「鑽石」等則為最低的「垃圾等級」，因此有不少學生為了製作煙牌，會偷偷地將家入的香煙拆掉，留下盒子，實行「去煙留盒」。

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網民：「煙卡」遊戲助長不良風氣

煙卡的盛行，起社會關注，有家長認為煙卡會讓小朋友提早認識香煙，產生不良影響。雖然香港尚未流行「煙卡」遊戲，但依然引起網民熱議，「全世界講緊禁煙，真係得啲崩壞社會先會容助長小朋友咁早接觸煙」、「咁細個接受煙仔呢樣嘢，唔係話佢哋食，係會令佢哋覺得煙呢樣嘢唔屬於大人，亦會令錫佢哋嘅屋企人買多幾包煙」、「咁即係助長吸煙啦」。不過有人認為小朋友面對面一起玩，總好過玩手機，「好過玩手機，至少人與人有交流」、「潮流又返去復古」。

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