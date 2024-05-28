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海關戰線丨衛詩雅感覺與張學友似家人　霆鋒愛水上活動有意考船牌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 小時前

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《海關戰線》

由邱禮濤執導電影《海關戰線》為求影片具百分百實感，劇組專程前往海關基地實地拍攝，其中一場重頭戲，張學友率領一眾下屬謝霆鋒、衛詩雅、關智斌（Kenny）等上船拍攝，埋位前特別向專業人士請教有關注意的事項，包括開船的手勢、專業名詞等，以令拍攝達至最完美效果。

拍攝當天的戲份是講述霆鋒、學友、衛詩雅、關智斌、楊天宇、朱天準備出海巡邏，開船前大家作好準備，包括是日的晚餐，算是戲中輕鬆的一場。

《海關戰線》

詩雅預備特別食材加餸

衛詩雅笑說：「剛才跟學友哥對戲，他問我今晚食乜餸？是日晚餐由我負責，我依劇本回應學友哥說蕃茄抄蛋，大家有說有笑像一家人般，我們這班演員感情很好的，我還私下買了薯片『加餸』。」

雖然詩雅本身也有開船牌，但登上海關船的駕駛倉還是首次，感覺很有責任感，像在維護法紀；Kenny得知詩雅有船牌後也大表羨慕，亦乘機向專業人員追問過往的巡邏經歷，例如有沒有掃過翻版等等，十分進取好學。

《海關戰線》

霆鋒水性佳

而各人登船後即坐上自己的位置，感受駕駛倉的氣氛，身穿制服的學友邊拿著望遠鏡，邊唸對白發號施令，甚有氣勢；坐在控制座的霆鋒也努力熟習面前的操控桿，大家表現專業。

霆鋒認真的說：「這天拍攝感覺很莊重，登時有一種責任感，跟平時搭景拍戲感受完全不同；其實我本身很喜歡水上運動，自己水性比陸地的活動更強，我也成功考取初級救生員牌，一直都想考船牌，可惜沒有時間，所以今次藉拍戲對船上操作及規條加深了解，日後若真的考船牌相信會有所幫助。」

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