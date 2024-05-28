二次人生｜26歲癌末男子生命倒數3個月　奇蹟康復挑戰百天健身目標：成為彭于晏

【肝癌／運動／腹痛】健康無價！內地一名運動型陽光男生，因為打籃球期間血管瘤爆裂入院。兩年後，男生再次感到左腹腫脹，間中夾雜痛楚遂求醫。沒想到突然就確診肝癌，讓男子晴天霹靂，更被醫生告知只剩下3個月性命。

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左上腹腫脹揭長瘤

該名26歲男生化名小朱，在社交平台「小紅書」發文，分享自己抗癌的心路歷程。2020年，小朱在疫情剛開始時，發現自己左邊肋骨位置隆起。當時他以為是「肋骨外翻」，故沒有特別理會。後來一次與朋友外出打籃球後，當晚感覺左上腹有疼痛感，痛楚加劇最後到醫院檢查。當時醫生替他做超聲波檢查，發現肝臟有血管瘤，而血管瘤因運動過激，爆裂造成出血。當時醫生為他做肝血管瘤介入栓塞，隨後住院幾天治療後無恙出院。

毫無肝病史揭罹肝癌

出院後，小朱身體復原情況很理想，不但代表大學籃球隊出賽，更多次贏得冠軍，可說是狀態大勇。直到2022年，他大學畢業後投身社會工作，偶爾發現左上腹越來越腫脹。當時，他還以為是「血管瘤長大了」，故10月底安排入院檢查。沒想到一檢查便發現是惡性腫瘤，同年11月初確診肝癌第三期。

我沒有乙肝丙肝，沒有肝癌肝硬化，又或者是脂肪肝，甚至不喝酒不抽煙。

活出2次人生 成功抗癌重拾運動樂趣

小朱在毫無先兆之際就確診肝癌，當下晴天霹靂，心情猶如「被判死刑一樣」。當時醫生曾經預判他只剩下3個月生命，建議他立刻做手術切除腫瘤，再配合化療。他因為患癌和化療，體重急降至最輕只有53公斤（約116磅），瘦至見骨。因為化療，小朱全身更長滿皮疹，經常高燒不退。手術3個月後，小朱收拾心情，重啟人生。他一開始做掌上壓鍛煉身體，從一開始連姿勢都做不標準，到後來用了足足一年時間，成功讓身材變得健碩了一點，精神亦比以前飽滿。

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成功抗癌一年後，熱愛運動的小朱決定再次挑戰自己，為自己設立一個「100日健身挑戰」，務求100天後會操練成彭于晏般的身材。

真正接近死亡後，我想做一些從未做到過的事情。

肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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