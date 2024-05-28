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垃圾徵費︱劉國勳：花費推廣非完全沒有意義　政府應繼續投資

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 11 小時前

最後更新： 10 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

政府昨日宣佈暫緩實施垃圾徵費。（曾耀輝攝）

政府昨日宣佈暫緩實施垃圾徵費，回顧計劃推行3年，花費1.77億，當中宣傳推廣達3,000萬元。立法會環境事務委員會主席劉國勳認為仍有助推動減廢，並非完全沒有意義，政府應繼續投資。

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劉國勳表示，在近來一段時，市民大眾或社會對減廢回收討論增加很多，政府未來應繼續推動好減廢回收教育宣傳，亦應該增加社區回收配套，讓市民保持熱度參與。

吳秋北：「先行先試」計劃推廣源頭減廢過程也是教育

工聯會會長、立法會議員吳秋北今日出席一個活動後稱，政府推行「先行先試」計劃推廣源頭減廢的過程也是一種教育，社會有更多人主動分類垃圾。他認為要做更多深入教育和增加回收設備配合，相信政府充分理解現時情況。

另外，被問到對公務員加薪看法，吳秋北指，希望政府能充份參考薪酬趨勢調查指標，按相關情況調整。

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責任編輯：戴朗希

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