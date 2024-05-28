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干擾課堂︱中學生擾亂課堂秩序時播國歌踢枱　教育局引國歌條例責成學校嚴肅處理

社會

發布時間： 11 小時前

最後更新： 5 小時前

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片中該名女學生多次踢枱及在椅上站立。（影片截圖）

近日網上流傳影片，1名中學女生上課時擅離座位擾亂秩序，期間有人播放國歌，該名女生隨即多次踢枱及在椅子上站立等。荃灣博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學證實為涉事學校，並透露事發於去年10月底，校方已即時展開調查及作出適當輔導教育工作。教育局則稱，已責成校方嚴肅處理及提交詳細報告，強調如有學生做出不尊重國歌的行為，學校應立即跟進。

該影片長約2分鐘，1名身穿體育服的女學生上課期間行近教師席，並手持水樽向女教師單膝下跪，女教師喝止不果，引來同學們訕笑；其後疑似拍片學生以手機播放國歌，女學生跟隨音樂多次踢枱及站上椅子。

梁省德中學回覆查詢指，事件於去年10月底發生，事後已即時展開調查，並按校本機制跟進涉事學生行為以及教師上課情況，作出適當輔導及教育工作。校方強調，一直致力教導學生要本著校訓「省善修德」的精神，期望他們成為守法守規、品學並重、勇於承擔的良好公民，校方亦會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全及平靜的環境中學習，期望各界給予學校時間、空間及支持。

教育局回應表示，得悉事件後已即時向學校了解情況，並責成校方須嚴肅處理及提交詳細報告。發言人亦強調，《國歌條例》及《國旗及國徽（修訂）條例》對升國旗儀式及奏唱國歌當守的禮儀有明確規定，學校應教育學生有關禮儀，例如應當肅立及舉止莊重，如有學生作出不尊重國歌的行為，學校應立即跟進。發言人續指，學校亦應以合情、合理和合法方式處理，以期讓學生作出改善。

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