好人好事｜内地女遊港住酒店凌晨突「姨媽到」流勁多血　酒店清潔姨姨1行為超暖心

▲ 内地女遊港住酒店，凌晨突「姨媽到」流勁多血，酒店清潔姨姨1行為超暖心。

【月經／生理期／好人好事／正能量／酒店】女生每個月都會經歷一次生理期，但有時會「姨媽突然殺到」，令人措手不及。近日，内地一名女生在香港出差期間，凌晨在酒店突然「姨媽」到訪，但附近商店已全部關門，同行的女生都沒有衛生巾，剛好她遇到酒店清潔姨姨，其一暖心舉動令事主感動萬分。

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一名内地女生在小紅書發文，分享她近日在港遇到一位好人姨姨，「讓我的香港之行變得生動而美好」。事主指，日前她跟隨公司團隊到香港出差，但一整天都感覺頭暈，且身體很難受，在凌晨12點時更發現「姨媽」到訪，流了很多血。

惟她所住的酒店鄰近機場附近，商店都已經早早關門，且整個團隊都是男生，她自己也沒有衛生巾。正當事主彷徨無助的時候，剛好房間沐浴露突然掉下，酒店清潔姨姨前來更換，於是她不抱希望地問了阿姨，「阿姨説她都不需要用啦」。

未料，15分鐘後阿姨再次出現，並遞給事主兩塊衛生巾，讓事主既驚喜又感動，更直言「這位香港阿姨我會記一輩子」。

我也不知道阿姨這麽晚又倒騰好久問誰拿的嗚嗚嗚。總之很感動，也不願意收我的錢，也不願意收下零食！

▲ 女生凌晨在酒店突「姨媽」到訪，獲清潔姨姨暖心幫助。（圖自小紅書）

帖文發出後，不少網友都被清潔姨姨的暖心舉動深受感動，「真好，這個阿姨是天使」、「感受到了港人的溫暖」。還有許多網民都分享曾經在香港遇到的暖心故事，「第一次和媽媽來旅行，在找路線，旁邊的一對中年夫妻可能聽到，超級熱心給我們指路，還帶著我們走了一小截」、「我在街上看著手機導航並四處張望，突然一個阿姨走過來，我第一反應是她要向我問路，原來她是要問我去哪裡，她很熱心教我怎麽走」。

有網民亦認為事主可以嘗試與酒店聯絡，讚揚清潔姨姨的行為，「寫Email去酒店讚揚一下她啦，她會好開心」、「這種一定要指名寫表揚信，公司會給她獎勵的」。

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