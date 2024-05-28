可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨

▲ 這兩款對講機外形超可愛呢！

最近內地麥當勞為了迎接六一兒童節，推出全新限量版玩具，就是薯條和麥樂雞造型的對講機，它們外型萌爆之餘，還可以真的用來對講，距離300米都可以聊天，難怪一開售已瞬間成搶手貨，掀起成年人搶購玩具熱潮，更一度令麥當勞點餐系統「崩潰」，可見大家對這兩款對講機的熱愛程度！

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開賣後迅速售罄 被炒貴8倍

這個全新周邊商品，一盒包含兩款對講機，分別是薯條造型和麥樂雞造型，而且還附送貼紙，可以DIY屬於自己風格的對講機，加上只需要買餐後，再加人民幣38元就可以加購，真的既可愛又實用，但不是每間門店都有出售，全中國限量50萬組，售完為止，所以有很多買不到的網民都表示失望。

由於對講機爆紅，開賣後迅速售罄，結果引發黃牛與假貨問題，有網民表示在網路商城上，見到對講機價格被炒至300元人民幣，足足比原價貴了近8倍！

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