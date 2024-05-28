食道癌｜婦人嘴巴飄難聞酸臭味檢查驚揭患食道癌　醫生提醒1飲食習慣易出事

▲ 台灣一名婦人嘴巴飄出難聞的酸臭味，醫生替她進行檢查後發現她罹患食道癌，且與1種飲食習慣有關。

【口臭／食道癌／癌症／飲食習慣】口臭除了是口腔衛生欠佳外，亦有可能潛藏著更嚴重的問題。有台灣醫生分享病例，指一名50歲婦人嘴巴有一股嚴重酸臭味，進行檢查時發現其聲帶後方、食道開口處有一小塊紅肉凸起，切片證實罹患食道癌。而婦人之後亦透露自己有1個不良飲食習慣，醫生推斷有很大機會是致癌原因。

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台灣開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫生在節目《醫師好辣》中分享病例，表示曾經遇到一對50多歲的夫妻，丈夫一進入診間便抱怨妻子「嘴巴臭死了」，詢問是否有手術可以處理問題，而對方就指自己因為排便不順，平均1至2週才大便一次，所以上網購買號稱能治百病的「黑藥丸」服用，懷疑是該藥丸發出臭味。

吳昭寬隨即替婦人檢查，結果婦人一打開嘴巴，裡面散發著濃烈的酸臭味，甚至誇張到「戴著N95都聞得到」。由於婦人的嘴巴無特別異狀，於是他又安排內視鏡檢查，結果發現對方在吞嚥時聲帶後方、食道開口處突然冒出一塊「不太妙」的小紅肉，當下驚覺不對勁，立即安排切片，結果確診為食道癌。

該名婦人平時不煙不酒，也沒有嚼食檳榔的習慣，到底為何會患上食道癌？吳昭寬就指出，致病原因可能在於對方喜歡喝熱飲的習慣。他表示，世界衛生組織已經把高於65°C的熱湯，定義為2A級致癌物，而婦人本身患有嚴重的胃酸倒流，加上又愛喝熱湯，最終演變成食道癌，並導致口中散發出的氣味「有點酸又帶著一點腐爛味」。

吳昭寬提醒，如果平日已做足口腔保健，但嘴巴還是出現臭味，有可能是疾病的徵兆。他表示可根據不同的異味作判斷，並列出以下4個例子供市民參考。

爛蘋果味：嚴重糖尿病，且已經出現酮酸中毒

酸臭味：胃酸倒流，且酸味會比較明顯

垃圾腐爛味：牙周病、蛀牙或口中有癌細胞的腐爛肉

魚腥味：鼻竇炎，發作時內部黏膜會充血，有時帶有血絲，就會有濃郁的腥味。

食道癌高危風險

食道癌的成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾接受訪問時指，若將熱燙的食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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