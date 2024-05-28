郭晉安任草姬非執董僅收64萬　兩年前售股予郭致因與歐倩怡分居時間相若

▲ 郭晉安以「親情價」任非執董。

視帝郭晉安與胞姊郭致因齊創立的草姬集團（前身為新英美克斯）提交上市申請，令大家發現這位「三屆視帝」演技出眾外，原來營商同樣了得。

該集團由郭晉安及胞姐郭致因於1999年創立，集團2023財政年度收入2.5億元，按年上升20.8%；盈利3,950.2萬元，急升41.2%；毛利率73.8%，增加1.9個百分點。

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郭晉安轉讓股份予胞姐

該集團現時由62歲的郭致因及其丈夫、64歲的李日勝分別持有90%及10%，郭致因為集團主席兼行政總裁，李日勝為營運總監。至於郭晉安為非執行董事，負責集團的市場營銷提供整體戰略建議，每年總酬金64萬元，可說是「親情價」。

同時令人留意到，郭晉安在2022年減持草姬集團旗下附屬公司的股份，包括以代價30萬元轉讓草姬國際30萬股普通股予郭致因；以及以代價15萬元，轉讓ZINO International的15萬股普通股予郭致因。

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而郭晉安與歐倩怡在今年5月2日分別於個人社交平台社交宣布離婚，更表示其實二人早在兩年前已分居，即是他轉讓股份時間與歐倩怡分居時間相約。

草姬集團在2021、2202、2023財政年度的收益分別為1.89億元、2.08億元和2.51億元，稅後純利分別為2,318.1萬元、2,797.2萬元和3,950.2萬元，由2021至2023財政年度的複合年增長率約30.5%。

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