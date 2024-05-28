DSE︱2025DSE筆試4.1開考　暫定7.16放榜

▲ 考試及評核局昨（27日）公布2025年文憑試（DSE）考試時間表。（資料圖片）

考試及評核局日前公布2025年文憑試（DSE）考試時間表，筆試將於4月1日開考，中文、英文、數學及公民與社會發展科等核心科目考試將依次於4月2至3日、4月5、7及8日舉行；而放榜日期將暫定為7月16日。

自2020年起，DSE受疫情影響，延至4月底開考，惟來年筆試將首度重回3月底至4月首周開考、即提早約1周舉行，首科將考核視覺藝術科。首個核心科目筆試則將於4月2日舉行，當日會舉行中文科考試，其後將依次舉行英文、數學（必修部分）及公民與社會發展科考試；各科亦會繼續實施原校及地區試場的安排。

核心科目筆試安排

中國語文科 2025年4月2日（周三） 上午 英國語文科 2025年4月3日（周四） 上午 2025年4月5日（周六） 上午 數學科（必修部分） 2025年4月7日（周一） 上午 公民與社會發展科 2025年4月8日（周二） 上午

選修科方面，英語文學、科技與生活、體育及音樂科考試日期將在報考日期完結後落實，若以上4科的考生名單並無重複，將安排以上4科的至少兩科，在同一時段進行考試。至於最後一個筆試日將定於4月30日，當日會舉行經濟科考試。

另外，英文科口試將暫定於3月中旬至下旬、周一至周五的下午5時至8時半期間進行；至於為特殊教育需要考生而設的特別試場將暫定於3月下旬進行。而體育及音樂的實習考試則分別定於2月上旬至3月下旬、2月中旬至3月中旬舉行。

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