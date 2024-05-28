特首政策組︱政府委任59名專家組成員　5新成員涵巴曙松、竺稼、胡陳德姿等

▲ 政府今日（30日）宣布再度委任54名特首政策組專家組成員，以及新委任五名成員。（資料圖片）

政府今日（28日）宣布再度委任54名特首政策組專家組成員，以及新委任五名成員，有關任期由2024年5月30日起生效，為期一年。新委任五名成員為港交所董事總經理、首席經濟學家巴曙松、摩根士丹利前高層竺稼、冰雪集團控股有限公司主席兼行政總裁胡陳德姿、選委界立法會議員鄧飛、香港科技大學公共政策學部主任白立邦。

特首政策組組長黃元山感謝專家組成員過去一年在各自的範疇熱心為香港建言獻策，並歡迎新成員加入專家組。他說：

特首政策組在過去一年與專家組成員保持良性高效的互動，合共舉行四場全體會議、三場分組會議，以及與個別專家組成員進行超過20場會面，就不同研究議題諮詢專家組成員的意見。特首政策組也舉辦了論壇、研討會、分享會、參觀拜訪等活動，以增進特首政策組和專家組成員之間的互動交流。

林家禮和鄭李錦芬不獲續任

政府在去年5月30日委任56名成員，任期至2024年5月29日止，香港數碼港前主席林家禮和團結香港基金前總裁鄭李錦芬則不獲再委任。

特首政策組專家組是一個諮詢組織，於2023年5月成立，由來自商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界等不同背景的人士組成，就各項議題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思。專家組成員分為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組三個組別。

專家組的成員名單如下：

經濟發展專家組

王磊博士

巴曙松教授 *

李律仁資深大律師

李家誠博士

李曦光

竺稼 *

洪小源

胡陳德姿 *

容永祺

張德熙博士

梁頴宇

郭基煇

曾順福

湯道生

楊德斌

劉伯偉

黎永良

龔永德



社會發展專家組

李焯麟

孫燕華博士

馬駿博士

許琳

陳少波

陳永德

陳宗彝

陳建強醫生

陳曉峰

陸地博士

劉洋

鄧飛 *

盧永雄

戴希立

戴德豐博士

羅詠詩

羅寶文



研究策略專家組

王于漸教授

王福強博士

毛振華教授

白立邦教授 *

何建宗博士

何達基教授

吳宏偉教授

肖耿教授

周文港博士

周伯展醫生

林一星教授

張家敏

張量童博士

郭萬達博士

陳文鴻教授

黃平教授

黃玉山教授

雷鼎鳴教授

趙汝恒教授

劉兆佳教授

劉佩瓊教授

蔡洪濱教授

鄭永年教授

盧煜明教授 * 為新委任成員

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