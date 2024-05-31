夫妻之道｜完美嬌妻脾氣好包辦家務生活自律　丈夫一原因感焦慮：我有咩用？

▲ 台灣一名人夫的太太生活規律、性格溫柔又善解人意，卻令他開始感到害怕及不安。（《 月薪嬌妻》劇照。）

一段健康的關係，需要雙方的共同成長及付出，才能一起走長遠而恆久的路。台灣一名人夫日前出帖文，指出自己擁有一個「完美」的太太，對方除了生活規律健康，性格也非常溫柔，但這樣「太自律」的太太反而令他開始產生焦慮及不安，

那我的用處何在？為什麼不試著依靠我呢？

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該名人夫以「深夜又在內耗的男子」自稱，在台灣網上論壇以「老婆太自律覺得害怕」為題發文。他透露自己今年28歲，與太太自高中16歲時便開始拍拖，到23歲時便買樓、結婚。生活一直十分美滿，太太除了是一名「氣質美女」，其他方面都包括成績、人緣、脾氣等非常好，堪稱是完美。

太太生活規律生活健康

首先，樓主的太太的生活習慣非常規律，每天固定在12點前入睡，準時9點在家中打開電腦上班，每個月也只有與朋友聚會一次；此外，生活及飲食非常健康，不飲酒也不吸煙，而且每天起床後也會做瑜珈，工餘時間也會上健身房，為了保持身形也會做「健康餐」，亦規定只有星期日才可以食熱量高的食物，令樓主有時會疑惑對方「是不是自律過頭了」，更形容是「打機」的人生。

此外，樓主更指太太的性格善解人意，每天也會處理所有的家務，不需勞煩自己，而且脾氣特別好，

她從未跟我訴苦，帶給我的只有正能量。反觀自己常常跟他抱怨工作上的鳥事奇葩人，她也從未向我發過脾氣。

太太的獨立令樓主認為自己「不被需要」

樓主本來一直都十分享受這樣的幸福生活，但是最近在心態上出現轉變。他開始擔心太太是不是過份抑壓自己，

現在開始懷疑自己是不是太過自私，她真的幸福嗎，還是這種程度的要求自己是一種病？最近腦袋常常浮出這些問題，害怕她只是不會喊辛苦喊累。

此外，樓主透更感覺太太好像不著緊自己般，

連查勤都不會，手機也沒看過，我晚回家也只是簡單問一下『去哪裡呀跟誰呀』、『好玩嗎』，這樣而已，都不生氣…

以上種種，令他開始感到害怕及焦慮，

她什麼都不需要我，自己可以做的很好過的很好。

網友：庸人自擾

看倒樓主的分享後，不少網友認為他是庸人自擾，「你是不是太無聊才會有這種煩惱？」、「他主動的自律有什麼不好嗎？看起來也不是很病態」，更有人認為樓主是在「曬命」，於是揶揄道，「要是演電影的話你老婆可能是間諜，需要身分掩護而已。」

網友：不能以自己準則評定別人的人生

有網友指出，每個人的生活不同，不能以自己的感受評定別人的人生，「這種自律或許是她的快樂來源，我現在也走很自律生活，平淡一點也不錯。」、「自律後續換來的幸福感跟價值遠超出弄榴槤跟暴飲暴食開心。你不妨試試吧。」、「當你遇過混亂者你就會覺得這樣的老婆非常珍貴，請珍惜。」

樓主終坦承：怕她不愛我

有「心水清」的網友一語道破樓主的恐懼感由來，「是不是害怕比不上？」，引來樓主的剖白，直言一直在關係中都沒有安全感，

因為可能在我眼中覺得他很完美很好，反而會很怕她不愛我之類的，她的行程很固定，但思想很不按牌理出牌，可能因為是水瓶座，真的很奇葩很難懂。

所以有網友建議道，與其害怕，倒不如令自己進步才能追得上對方的步伐，「你應該多跟她學學多一點正能量，少點負面情緒。」

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