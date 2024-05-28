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黎智英案｜黎智英稱警權坐大難以重建警隊形象　警隊只會愈來愈猖狂

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 10 小時前

最後更新： 7 小時前

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壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（28日）於西九龍裁判法院（暫代高院）續審，控方續播放黎智英訪談節目。黎於節目內稱在警權坐大下，警隊形象難以重建，又指警察已坐大到無法無天，能任意拘捕任何人，又指在警權坐大下，警隊只會愈來愈猖狂。

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童學園｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」

案件今踏入第85天審訊，控方繼續播放由被告黎智英主持的訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》，黎於節目內稱香港人可以小組方式遊行，雖然當時香港禁止大型示威遊行，但香港人仍可以進行4人遊行。黎認為應該組織「公民立法會」（Civil LegCo）或 「公民議會」（Civil Parliament），並形容民間團體相當重要，因為力量來自人民，而非源自政府。

黎又於節目內指，香港剩下的價值是香港文化，而香港人在意識上所帶有的西方價值觀是最保貴的，又指抗爭最主要目標是保住法治和自由，即使即將失去，但仍要保留。黎續指，香港再下去將會變成一國一制，屆時無論司法機制或傳媒自由等，都會受到影響，但這不等於要「跪係度接受佢，要企係度保住法治和自由」。

黎於節目內被市民問及香港警察的形象能否重建時，黎指在警權坐大下，警隊形象難以重建，又指警察已坐大到無法無天，能任意拘捕任何人。黎續指，要改變警隊的形象，需要中國政府改變對香港的管治，又指在警權坐大下。警隊只會愈來愈猖狂。

聆訊明（29日）續。

記者：梁錦麟

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