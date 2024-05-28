新聞之花丨黃曉瑩感冒失聲獲啟示　Vinky：有時候保持沉默也並非壞事

與方東昇合作主持《尋人記》系列、《長命百二歲》系列等人氣節目的TVB人氣主播黃曉瑩（Vinky），在今日上載兩張慶祝生日的照片，不過她表示近日感冒失聲，但卻由此有所感悟。黃曉瑩以「🎂失聲的啟示」為題首先寫道：

平日bilibala的我上周因感冒失聲 突然對一向不費力氣的事失去控制 頓時無助又無奈 去看醫生問「可以打開聲針嗎？」 醫生：「可能有副作用，或會反彈」 接著笑說：「你又不是要開演唱會」 「急不來，慢慢來吧」 就這樣 被動閉嘴了一星期 除了開聲工作暫停 不能打電話或語音外 生活上的問題比想像中少

學懂沉默是金

然後，黃曉瑩續指原來「沉默也並非壞事」，表示：

常聽說「我們用兩、三年學說話」 「卻要花一輩子才學會閉嘴」 我很幸運 花一星期就體驗到 有時候保持沉默也並非壞事 內心出奇地平和 因為講不出聲下只能笑看一切😅

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最後，她指出「就算壞也至少讓它壞得有價值」，稱：

有些事就是急不來

慢慢等終究會好起來

學會享受過程

無論過程是好或壞

反正發生了

就算壞也至少讓它壞得有價值吧

起碼經過這次偶爾短暫的「失去」

事後更懂得珍惜本以為理所當然擁有的東西

也感恩身邊一直有很多疼愛和照顧我的人

又大一歲

大家都要身體健康🫶🏻

人冇事先可以做到世界冠軍🤣

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