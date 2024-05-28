新聞之花丨黃曉瑩感冒失聲獲啟示 Vinky：有時候保持沉默也並非壞事
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 9 小時前
與方東昇合作主持《尋人記》系列、《長命百二歲》系列等人氣節目的TVB人氣主播黃曉瑩（Vinky），在今日上載兩張慶祝生日的照片，不過她表示近日感冒失聲，但卻由此有所感悟。黃曉瑩以「🎂失聲的啟示」為題首先寫道：
平日bilibala的我上周因感冒失聲
突然對一向不費力氣的事失去控制
頓時無助又無奈
去看醫生問「可以打開聲針嗎？」
醫生：「可能有副作用，或會反彈」
接著笑說：「你又不是要開演唱會」
「急不來，慢慢來吧」
就這樣
被動閉嘴了一星期
除了開聲工作暫停
不能打電話或語音外
生活上的問題比想像中少
學懂沉默是金
然後，黃曉瑩續指原來「沉默也並非壞事」，表示：
常聽說「我們用兩、三年學說話」
「卻要花一輩子才學會閉嘴」
我很幸運
花一星期就體驗到
有時候保持沉默也並非壞事
內心出奇地平和
因為講不出聲下只能笑看一切😅
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最後，她指出「就算壞也至少讓它壞得有價值」，稱：
有些事就是急不來
慢慢等終究會好起來
學會享受過程
無論過程是好或壞
反正發生了
就算壞也至少讓它壞得有價值吧
起碼經過這次偶爾短暫的「失去」
事後更懂得珍惜本以為理所當然擁有的東西
也感恩身邊一直有很多疼愛和照顧我的人
又大一歲
大家都要身體健康🫶🏻
人冇事先可以做到世界冠軍🤣
#happybirthdaytome
#anotheryearwiser
#gowiththeflow
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