打擊私煙｜海關全港性大型反私煙行動　檢6.25億元私煙雪茄拘4347人

▲ 海關交待代號「風暴」的全港性反私煙行動。（曾秋文攝）

海關交待代號「風暴」的全港性反私煙行動，海關助理關長（情報及調查） 賴子榮表示，今年2月19日至5月14日行動期間，共破獲23宗走私私煙案件，在市內搗破39個私煙儲存和分銷中心，偵破259宗街頭私煙買賣案，連同各口岸緝獲的案件，整個行動共破獲4726宗案，緝獲約1.4億支未完稅香煙、105公斤雪茄、約1525公斤製成煙草，市值約6.25億元，應課稅值4.54億元，行動中扣留26輛車，拘捕4347人，包括3861男486女（15至89歲），相信行動已打擊私煙集團收入來源。

海關稅收罪案調查科監督劉良智表示，在4月30日透過風險管理和情報分析，在葵涌海關大樓檢貨場揀選一個由日本抵港、報稱載有化妝品的40呎貨櫃進行檢查，搜出200萬支未完稅香煙，市值約900萬元，應課稅值660萬元。至5月初，人員在一個由台灣抵港、報稱載有家具的貨櫃中，檢獲約1100萬支懷疑私煙，市值約500萬元，應課稅值360萬元。

▲ （左）海關助理關長（情報及調查） 賴子榮、（右）海關稅收罪案調查科監督劉良智。（曾秋文攝）

因應私煙集團開始以「螞蟻搬家」形式偷運私煙，海關展開針對性行動，在本年4月於市區共搗破47個不同規模的私煙倉庫，當中有21個是儲存超過50萬支私煙的大型倉庫，檢獲約8500萬支私煙，與2023年同期比較的7個倉庫和1800萬支私煙，分別上升2倍和3.7倍。在4月3日，人員於蓮麻坑和坪輋搗破兩個私煙倉庫，檢獲970萬支私煙，市值4600萬元，應課稅值3300萬元。在5月22日在蓮麻坑和沙頭角搜查兩個鐵皮倉庫，檢獲4100萬支私煙。另外，調查發現私煙集團在市區內以格仔鋪和迷你倉儲存私煙，在5月7日人員在大埔一屋苑兩個單位中，檢獲42萬支私煙，市值190萬元。

海關表示白牌煙雖然佔整體私煙案18%，但情況仍然值得關注。海關會從上中下三個層面繼續打擊私煙活動，亦會考慮向局方建議增加販賣私煙的罰則及把罪行納入有組織及罪行嚴重內。

記者：曾秋文

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