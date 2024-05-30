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合胞病毒｜Super Girls前成員2歲女染RSV仍外遊　蔡明思遭鬧爆自私冇公德心

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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Super Girls前成員蔡明思帶2歲染上RSV的女兒外遊，遭鬧爆自私冇公德心。

【蔡明思/Super Girls/合胞病毒/RSV/RSV病毒/孔繁毅/流感/呼吸道感染】前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）近日在社交平台發文，指本來即將前往新加坡旅遊，在出發前一晚為女兒做快測驗出感染RSV（合胞病毒），蔡明思最終仍決定一家出發外遊，被網民鬧爆「自私行為好冇公德心」，

蔡明思稱攰到非常崩潰，三日的低燒。(Instagram 圖片)

蔡明思（Jessica）為前女子組合Super Girls成員，2019年與台灣老公陳冠廷（Steven）結婚，2022年誕下女兒Sersi，女兒轉眼已經2歲。日前，她於Instagram發文指出發前一晚為女兒做快測驗出RVS，嚇到她全晚睡不著，又稱女兒因病不舒服變得不合作，

不願吃飯、不停扭計，媽媽已經攰到非常崩潰，三日的低燒，好驚會再高燒、肺炎和抽筋，希望女兒可以快快好番！

蔡明思稱原本一家人可以開心旅遊，但因女兒生病每天都變得好有壓力。之後，她再出Instagram動態稱：「歡迎大家分享你地小朋友中RSV的經驗，我希望有輕症！」

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星二代學校｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」

合胞病毒｜網民怒斥生仔要考牌

IG動態一出，蔡明思即被網民投稿至facebook「生仔要考牌系列」，鬧爆蔡明思出發前驗到RSV仍帶女兒去新加坡旅行，「係飛機傳染俾其他人，真係好冇公德心，還要出post問人哋小朋友中RSV係點？真係好意思呀！」、「仲要無戴口罩」、「登上『生仔要考牌系列』，是該老母事業成就嘅高峰」、「中咗RSV可大可小，可以引發氣管炎中耳炎肺炎，仲可以嘶吼症，一陣去到外地又睇唔到醫生，呼吸困難你就知味道。」

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合胞病毒｜出發前已詢問醫生

其後，蔡明思在Instagram再出限時動態，稱囡囡已經康復多天，因為之前太忙沒有更新消息。從多張照片中，有一張可看到女兒到新加坡地標獅頭魚尾像前奔跑，另一張照片則是蔡明思出發前帶女兒去睇醫生的照片，指女兒當時發燒為37.5至37.6度，吸氣時較用力，但問題不大，肺部都清沒有雜聲，醫生已開感冒藥。

到了晚上，她見女兒有少許鼻水，怕她中甲流於是用快測檢驗，怎料驗出是感染RSV。蔡明思稱知道感染RSV好麻煩，有很多小朋友都要住院，雖然見到女兒精神好好，但當時仍感到心慌，最後問醫生意見，認為女兒病情不算嚴重，才繼續行程出發到新加坡。

點擊即睇網民意見：

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合胞病毒｜幼兒等4類人士高危

港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅早前表示，大部分RSV的感染症狀也與傷風感冒的症狀相似，很多人也會對其不以為意。他預料，今年流感季節大機會出現雙高峰，流感及RSV高峰期重疊，有機會雙重感染，後果會更嚴重，呼籲60歲或以上長者、長期病患者、免疫系統不全人士和幼兒等高危群組RSV疫苗。

合胞病毒｜RSV症狀

根據衛生署資料，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒，一種單鏈的核糖核酸病毒所引起。在香港，呼吸道合胞病毒感染全年皆會發生。呼吸道合胞病毒引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

合胞病毒｜孔繁毅料合胞病毒感染7至9月達高峰　RSV無藥醫嚴重可猝死現7症狀即求醫

合胞病毒｜傳播途徑

RSV合胞病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。潛伏期為1至10天。

合胞病毒｜RSV與流感分別

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問時表示，RSV與流感感染兩者的病徵相似，都會高燒，惟RSV明顯較多鼻水及咳嗽，而流感鼻水較少。

他提及，RSV更易入氣管，嚴重病例或會併發肺炎、氣管或支氣管炎及出現氣喘等，需打抗生素及用舒張氣管藥。1歲以下、抵抗力低的嬰幼兒較受影響，很多會併發下呼吸道感染，康復時間較長。

合胞病毒｜預防方法

家長要教小朋友打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩著口鼻，之後要洗乾淨手。此外，現時取消口罩令，家長可自行去決定讓小朋友是否戴口罩，但如果發現小朋友出現呼吸道感染病徵，就應佩戴口罩，甚至請假不上學。

此外，提高個人免疫力很重要，要有均衡營養、充足睡眠、做運動、多曬太陽攝取足夠維他命D等，增抵抗力低。劉志成醫生著家長勿過於擔心小朋友中招，始終小朋友不能在保護罩下成長，平常心面對，如發現小朋友患病就看醫生。

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