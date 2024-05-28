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神耆小子｜鄭則仕曾與發哥日日傾演技達5個鐘　Kent哥心存感激：佢係大恩人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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Kent哥對發哥充滿感激之心！

鄭則仕（Kent哥）早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，入行47年的Kent透露演藝夢由7歲開始萌芽，並笑言自己「貪慕虛榮」。

Kent哥感激母親支持其演藝事業，又指周潤發（發哥）在其演藝生涯是大恩人！

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Kent哥感謝媽媽

在節目內，Kent哥分享道：「我細個嗰時最紅嘅童星係馮寶寶，覺得佢嘅生活好得意，可以見（識）到唔同嘅嘢，孕育咗自己想做演員。」

Kent哥於1976年參加《聲寶片場》比賽贏得冠軍，並因而憑一紙合約贏得入行機會！惟當時任職珠寶首飾技工的Kent哥，需面對由2000蚊月薪變成只有400元基本月薪的問題，他說：「當時我同媽講呢個合約我做唔好，我以後唔發呢個（演藝）夢，我媽話：『好呀，你去試吓吖。』我好感謝阿媽嘅支持，佢改變咗我一生。」

Kent哥（節目截圖）

Kent哥視發哥為大恩人

Kent哥透露入行後因參加節目《Bang Bang咁嘅聲》，與同是影帝的周潤發結緣，他說：「當時同發哥增進咗友誼，每一晚同佢傾4、5個鐘頭，講演技、講劇本、講個拍法，係好幾年都係咁，我覺得我嘅成長喺當時發生，耳濡目染咁慢慢吸收。」

對發哥充滿感激之心的Kent哥哽咽說：「我所得番嚟嘅嘢，真係要多謝發哥，佢係啟蒙我演戲嘅人，佢對我啟蒙咗之後，我做演員呢條路，起碼可以負擔到家庭，所以佢對我嚟講係個大恩人。」

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