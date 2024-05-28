校園show丨李幸倪台下被圍返唔到上台　鄧小巧教學生夾胳肋底舒緩緊張

▲ Gin Lee現身海洋公園出席音樂會。

日前，《EEG電笠人人和音校園巡演》第二場於海洋公園舉行，7位歌手李幸倪（Gin Lee）、泳兒（Vincy）、鄧小巧、許靖韻（Angela）、黃明德（Dark）、洪助昇（Aiden）及今年新人曾傲棐（Arvin）當晚除唱歌、跟台下學生們大玩遊戲，又分享自己面對逆境時如何處理，藉以鼓勵一眾年輕人。而曾參與首場演出的張敬軒雖然這次未能出席，但亦拍片為學生打氣，十分窩心。

當晚首先出場的Vincy唱出新歌《撞到正》，當她唱到副歌一段時，台下觀眾配合地大叫歌詞中的「鬼」字，全場氣氛熾熱，隨後她又唱出近年暗黑系列的代表作《溝渠暢泳》。

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▲ 泳兒

小巧分享減壓方法

唱完後，大會司儀劉若寶（Polly）提到有同學問如何面對別人對自己的負評，Vincy認為最重要是「揸住宗旨」，「所有好同唔好嘅comment我都會睇，因為我想自己進步，同埋亦都係氣度嘅問題，要慢慢去磨練，咁你就會識得去過濾一啲唔應該要聽、或者邊一啲係可以令自己進步。」

有學生則想小巧解答如何克服唱歌比賽因緊張而失準的情況，表示就算舞台經驗十足的歌手，在台上緊張也是十分合理，在台上面着對無數的目光，是很需要勇氣。

不過，小巧同時指，這都可透過身體的練習而得到幫助，稱：「係一位老師教我，就係夾胳肋底，哈哈。夾實你嘅胳肋底，然後old住呼吸， hold到再換氣為止，可能做十幾次，原意就係令你本身緊張嘅肌肉學識放鬆，所以我一陣準備唱歌，而家要夾吓先，哈哈。」全場頓時大笑。

▲ 鄧小巧。

許靖韻沒選科煩惱

有學生提到自己明年考大學，但仍未找到自己興趣選定科目，問Angela當初是如何選科。

聽到問題後，Angela尷尬地謂自己當年完全沒此煩惱，稱：「我喺會考同A-Level嘅時候已諗定，如果讀大學嘅話，我會take finance呢一科，所以當時我都好快就揀咗。但我知道好多同學仔去到DSE都未知道或者未決定大學想讀乜嘢科，其實唔緊要，因為仲有青春，仲有時間，可以諗。」

▲ 許靖韻

李幸倪被觀眾包圍

壓軸出場的Gin未出場觀眾已嗌到拆天，在演唱新歌《告別媒氣燈》及《企好》時，Gin更走到台下跟觀眾自拍及俾心，觀眾的熱情令最後歌曲結束後，Gin因為觀眾的包圍而寸步難行，未能返回台上，十分搞笑。

有同學問到生於音樂世家的Gin會否因為父母對她的期望而感到壓力？而同學的父母則因為覺得同學有運動天份而想他玩運動，但自己的興趣並不在此。

Gin坦言，自己比較幸運，父母從來沒有給她壓力，只要求她一件事情，「就係我揀定一樣嘢就要全心去做。回應番嗰位同學仔，如果本身有天賦，我覺得係可以嘗試去發展一下；但如果冇乜嘅話，可能要同你屋企人溝通，或者可以propose：『我覺得自己嘅天賦喺另外一方面，會唔會我都可以嘗試吓行過一條路？』真誠嘅溝通交流係最好。」

▲ Gin壓軸出場。

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